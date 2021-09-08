Redmi gözünü yükseklere dikti

Peki Redmi aynı fiyat performans kalibresini üst segmente de taşıyabilecek mi? Görünen o ki bunu yakında öğreneceğiz. Sızdırılan bilgilere göre Redmi yeni nesil üst segment modeli için kolları sıvamış durumda.

İŞTE YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Weibo’da yer alan bilgilere göre Redmi’nin yeni cihazında Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 870 yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine 120Hz’lik bir OLED panel eşlik edecek. Malum, Redmi genel olarak cihazlarında OLED yerine IPS LCD ekranları tercih ediyor.

Yine sızdırılan bilgilere göre telefondaki ekranın boyutunun 6.7 inç olacağını biliyoruz. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğündeki ekranda Corning Gorilla Glass 3 bulunacak.

50 MP’lik kamerası ile başarılı bir fotoğraf performansı sunması beklenen yeni Redmi modelinin ne zaman tanıtılacağı ise netlik kazanmış değil. Dileriz uygun fiyata satılacak olan bu üst segment Redmi modeli ülkemizde de satışa çıkar. Yine de bekleyip göreceğiz.

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