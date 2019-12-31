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  4. Redmi K30 5G ne zaman satışa çıkacak?

Redmi K30 5G ne zaman satışa çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

Redmi, geçtiğimiz haftalarda 5G destekli yeni telefonu olan Redmi K30 5G ile karşımıza çıkmıştı. Bugün ise satış tarihi açıklandı.

Redmi K30 5G ne zaman satışa çıkacak?

6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünülüğünde 120 Hz tazelemeli HDR 10 ekran ile gelen bu telefonda sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga seti yer alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen telefon, kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Telefonda; 64 Megapiksel f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensörlü arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel + 2 Megapiksel çift kamera kurulumu yer alıyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun bugün ise çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Redmi K30 5G, 280 dolardan başlayan fiyatlar ile 7 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

REDMİ K30 5G ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli HDR 10 ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475)
Adreno 620 GPU
6 GB LPDDR4X RAM / 8 GB LPDDR4X RAM
64 GB / 128 GB / 512 GB (UFS 2.1) depolama seçenekleri
Android 10 işletim sistemi
64 Megapiksel f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensör
20 Megapiksel + 2 Megapiksel
Boyutlar: 165.3×76.6×8.79mm
Ağırlık: 208g
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5) (K30 5G), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
4.500 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
Redmi K30 5G Redmi

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