Redmi K30 5G ne zaman satışa çıkacak?

6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünülüğünde 120 Hz tazelemeli HDR 10 ekran ile gelen bu telefonda sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga seti yer alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen telefon, kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Telefonda; 64 Megapiksel f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensörlü arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel + 2 Megapiksel çift kamera kurulumu yer alıyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan telefonun bugün ise çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Redmi K30 5G, 280 dolardan başlayan fiyatlar ile 7 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

REDMİ K30 5G ÖZELLİKLERİ



6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli HDR 10 ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475)

Adreno 620 GPU

6 GB LPDDR4X RAM / 8 GB LPDDR4X RAM

64 GB / 128 GB / 512 GB (UFS 2.1) depolama seçenekleri

Android 10 işletim sistemi

64 Megapiksel f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensör

20 Megapiksel + 2 Megapiksel

Boyutlar: 165.3×76.6×8.79mm

Ağırlık: 208g

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5) (K30 5G), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

4.500 mAh kapasiteli batarya

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