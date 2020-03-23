Redmi K30 Pro tamamen parçalandı

Video bir kaç sebepten dolayı ilgi çekici olabilir. Daha önce duyurulduğu gibi Redmi K30 Pro, 5G teknolojine sahip olacak. Ayrıca telefon Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine ev sahipliği yapacak. 4700 mAh’lık batarya 33W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Telefonun kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olması bekleniyor ancak kaç W bilinmiyor. Bunu 2 gün sonra internet üzerinden düzenlenecek mini tanıtım organizasyonunda öğreneceğiz.

Tipster Ishan Agarwal sayesinde öğrendiğimiz kadarıyla K30 Pro, biri 6GB RAM ve 128GB dahili depolama, diğeri 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip iki varyantta piyasaya sürülecek. Bu arada, K30 Pro Zoom Edition 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB modellerde satışa sunulacak.

Telefonun arka gövdesinde 4 adet kamera mevcut. Bu 4 kameranın iki tanesi Sony IMX686 sensör kullanacak. Kalan iki kameranın piksel büyüklüğü henüz belli değil. Ön kısımda bulunan selfie kamerasının da piksel boyutu belli değil ancak telefonda çentikli bir ekran bulunmuyor. Redmi K30 Pro belki de şu ana kadar piyasaya sürülen bütün telefonlar arasında en büyük soğutma ünitesine sahip telefon. Videoda bunu da görebiliyoruz.

Aşağıda video mevcut. Bakın bakalım Xiaomi o kadar objeyi telefonun içerisine üst üste gelecek şekilde nasıl istiflemiş.

Bu Videoda telefonun etkileyici iç tasarımı gözler önüne seriliyor

