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Redmi K30 Pro üzerinde çalışmalarına başlamış durumda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:09 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devinin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz aylarda K30 5G ve K30 5G Pro modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Bu modellerde Qualcomm’un biraz maliyetli olan 5G destekli Snapdragon 765G yonga setini kullanan firma, şimdi yine uygun fiyat politikasının izinden gidecek gibi görünüyor.

Redmi K30 Pro üzerinde çalışmalarına başlamış durumda

Redmi’nin şu sıralar K30 Pro modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu modelde Qualcomm’un geçtiğimiz gün tanıttığı yeni orta segment işlemcisi Snapdragon 720G yer alacak. Gücünü minimumda 6 GB RAM’den alması beklenen bu modelin görünüm açısından 5G modeli ile birebir aynı olacağını söyleyebiliriz.

Redmi’nin fiyat politikasında şimdilik nasıl bir belirleme yapacağı bilinmiyor. Muhtemele bu modeli de 250 dolar bandında satışa sunar.

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan bu modelin kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 64 Megapiksel f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensör arka kamera kurulumu ile çıkacağını belirtelim.

REDMI K30 PRO ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünülüğünde 120 Hz tazelemeli HDR 10 ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 720G yonga seti
Adreno 618 GPU
6 GB LPDDR4X RAM / 8 GB LPDDR4X RAM
64 GB / 128 GB / 512 GB (UFS 2.1) depolama seçenekleri
Android 10 işletim sistemi
64 Megapiksel f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 5 Megapiksel makro sensör
20 Megapiksel + 2 Megapiksel
Boyutlar: 165.3×76.6×8.79mm
Ağırlık: 208g
Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5) (K30 5G), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
4.500 mAh kapasiteli batarya

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Anahtar Kelimeler:
redmi k30 pro Redmi

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