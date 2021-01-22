Redmi K40 akıllı telefon dünyasındaki en ince ekran deliğine sahip olabilir!

Akıllı telefon sektöründe son zamanlarda gözümüze çarpan bir olgu var; O da ekran delikleri. Xiaomi, alt markası Redmi, Huawei, Realme ve Oppo gibi firmalar son dönemde çıkarttıkları akıllı telefonlarda ekran deliklerine yer verdi. Bu delikler bazen göze fazlasıyla takılsa da üreticiler, ekran çerçevelerini mümkün olduğunca inceltmek için böyle bir yola başvurdu. Şimdi ise bu üreticilerden biri olan Redmi, Redmi K40 ile birlikte ekran deliğini mümkün olduğunca inceltmek için çalışıyor gibi görünüyor.

XİAOMİ DESTEKLİ REDMİ K40'TAN EKRAN DELİĞİ ATILIMI

Redmi K40 hakkında daha önce birçok bilgi sızıntısı yapan Digital Chat Station'a göre Redmi K40'ın ekran deliği sektörde bir ilke imza atacak. Sızıntı kaynağına bakılırsa yeni seride ekran deliği 2,8 mm boyutunda olacak. Bu da sektördeki en düşük ince ekran deliğine tekabül ediyor. Anlaşılan o ki Snapdragon 888 işlemcili Redmi K40 ekran tarafında da önemli bir farkla gelecek.

REDMİ K40 PİL PERFORMANSI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı ve Redmi'nin Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi K40 serisiyle ilgili önemli bir paylaşım yapmıştı. Weibing, Weibo gönderisinde telefonun pil performansını detaylandıran bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Görüntüde, Redmi K40'ın 10,5 saatlik kullanım sonrası hala yüzde 64'lük pile sahip olduğu görülmüştü.

