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Redmi K40 Game Enhanced Edition geliyor! Tarih belli oldu

20.04.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin alt markası Redmi, yeni oyuncu telefonunun adını ve diğer ayrıntılarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Redmi'nin ilk oyuncu telefonunun adı Redmi K40 Game Enhanced Edition olacak. Telefonun tanıtım tarihi ise belli olmuş durumda.

Redmi K40 Game Enhanced Edition geliyor! Tarih belli oldu

Redmi oyuncu telefonunun yolda olduğunu artık biliyoruz. Zira firma, bu konuda resmi açıklamasını yaptı. Fakat Xiaomi'nin alt markası Redmi, bugüne dek yaptığı açıklamalarda akıllı telefonun adını vermekten kaçındı. Şirket, Weibo gönderisi ile artık bu çizgisinden vazgeçti.

REDMİ'NİN OYUNCU TELEFONUNUN ADI AÇIKLANDI

Redmi K40 Game Enhanced Edition, Redmi'nin ilk oyuncu telefonunun adı olarak lanse edildi. Buna göre Redmi K40 Game Enhanced Edition, üç kameraya sahip olacak ve kameraların yanında LED aydınlatmalar yer alacak. Telefon, bazı tuşlarla da desteklenecek. Bu tuşların, oyunculara özel tetik tuşları olduğu söyleniyor. Peki Redmi K40 Game Enhanced Edition ne zaman tanıtılacak?

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi'nin oyuncu telefonu göründüRedmi'nin oyuncu telefonu göründü

ÇOK YAKINDA TANITILIYOR

Redmi K40 Game Enhanced Edition, Redmi'nin resmi paylaşımına bakılırsa 27 Nisan günü tanıtılacak. Akıllı telefonun uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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