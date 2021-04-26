Redmi K40 Game Enhanced Edition'ın pil kapasitesi onaylandı!

Redmi K40 Game Enhanced Edition, firmanın ilk oyuncu telefonu olacak. Artık bundan eminiz. Fakat emin olmadığımız noktalar daha çok telefonun özelliklerine yönelik. Fakat Redmi, tanıtıma az bir zaman kala, oyunculara özel telefonunun özelliklerini yavaş yavaş paylaşıyor. Bu paylaşımlardan biri ise Redmi K40 Game Enhanced Edition'ın pil kapasitesini ortaya çıkarmış durumda.

İŞTE REDMI K40 GAME ENHANCED EDITION'IN PİL KAPASİTESİ

Redmi K40 Game Enhanced Edition'ın pil kapasitesi, şirketin Weibo kanalı üzerinden açıklandı. Buna göre Redmi'nin ilk oyuncu telefonu 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Toplam kapasite ise 5.065 mAh olarak karşımıza çıkacak. Bu, oyun odaklı bir telefon için yeterli görülebilecek bir pil. Ayrıca, Redmi K40 serisi akıllı telefonların hiçbiri bu değerde bir pile sahip değil.

REDMI K40 GAME ENHANCED EDITION NE ZAMAN TANITILACAK?

Redmi'nin oyuncu telefonu 24 Nisan günü resmi olarak tanıtılacak. Böylece, üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu daha önce onaylanan telefon, tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak.

