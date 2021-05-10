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Redmi K40 Gaming Edition'a kardeş geliyor!

10.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi K40 Gaming Edition adını taşıyan ilk oyun telefonunu geçen ay tanıtan Redmi, Dimensity 1100'e sahip yeni bir oyun telefonu tanıtmak için hazırlanıyor gibi görünüyor. Muhtemelen bu telefon, Redmi K40 Gaming'in Lite sürümü olarak piyasaya çıkacak.

Redmi K40 Gaming Edition'a kardeş geliyor!

Redmi, Redmi K40 Gaming Edition'ı ilk oyun telefonu olarak geçtiğimiz ay tanıttı. Telefon, Redmi K40 ailesi ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, oyunculara özel tetik tuşları ve LED flaşı ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

Redmi K40 Gaming Edition

Çinli bir sızıntı kaynağı, şubat ayında Redmi K40 Gaming Edition'ın MT6893 (MediaTek Dimensity 1200) ve MT6891 (MediaTek Dimensity 1100) tarafından desteklenen iki farklı sürümünün olduğunu söylemişti. MediaTek Dimensity 1200 işlemcili model piyasaya çıkarken, sızıntı kaynağı henüz piyasaya çıkmayan Dimensity 1100 işlemcili model için yeni bilgiler paylaştı.

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İddialara göre bu sürüm, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana ve ekranın üst merkezine hizalanmış bir ekran deliği ile gelecek. Arka tarafta 64 MP'lik ana kamera bulunduracağı söylenen telefonun 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı da ifade ediliyor.

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İddialara bakılırsa bu telefon, Redmi K40 Gaming Lite adıyla Çin pazarlarına özel olarak ay sonu piyasaya çıkabilir. Redmi K40 Gaming Lite'ın tüm detayların yakın bir zamanda netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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