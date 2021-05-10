Redmi K40 Gaming Edition'a kardeş geliyor!

Redmi, Redmi K40 Gaming Edition'ı ilk oyun telefonu olarak geçtiğimiz ay tanıttı. Telefon, Redmi K40 ailesi ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen, oyunculara özel tetik tuşları ve LED flaşı ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

Çinli bir sızıntı kaynağı, şubat ayında Redmi K40 Gaming Edition'ın MT6893 (MediaTek Dimensity 1200) ve MT6891 (MediaTek Dimensity 1100) tarafından desteklenen iki farklı sürümünün olduğunu söylemişti. MediaTek Dimensity 1200 işlemcili model piyasaya çıkarken, sızıntı kaynağı henüz piyasaya çıkmayan Dimensity 1100 işlemcili model için yeni bilgiler paylaştı.

İŞTE DIMENSITY 1100'LÜ MODELİN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre bu sürüm, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana ve ekranın üst merkezine hizalanmış bir ekran deliği ile gelecek. Arka tarafta 64 MP'lik ana kamera bulunduracağı söylenen telefonun 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı da ifade ediliyor.

İddialara bakılırsa bu telefon, Redmi K40 Gaming Lite adıyla Çin pazarlarına özel olarak ay sonu piyasaya çıkabilir. Redmi K40 Gaming Lite'ın tüm detayların yakın bir zamanda netleşmesi bekleniyor.

