Redmi K40 Gaming Edition güncellemeye hazır

MIUI 12.5.5.0RKJCNXM güncellemesi 161 MB boyutunda olduğu için hızlı bir şekilde diğer cihazlara uyumlu hale getiriliyor ve planlamalardaki değişikliklere göre Google Play Hizmetleri çerçevesinde Gaming Edition cihazlarına yükleniyor. Bu cihazı Çin’den satın alanların üzerine Google Mobil Hizmetleri yükleyebileceği anlamına geliyor. Avrupa pazarı için de şimdi den itibaren kontrolü sağlanabilir, bazı cihazlara otomatik olarak gönderilmeye başlandı.

Google Play Hizmetleri çerçevesi için destek eklemekten tasarruf edin, güncelleme ayrıca dokunma deneyimini optimize eder.

Redmi K40 Gaming Edition, markanın ilk oyun akıllı telefonu olarak geçen ay piyasaya sürüldü. Powered by Dimensity 1200 işlemci, telefon 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD + OLED ekrana sahip. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar genişletilemeyen depolama ile birlikte gelir.

Redmi K40 Gaming Edition’ın arkasında üç kamera yer alıyor – 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera. Ayrıca 16MP ön kamera, JBL ayarlı stereo hoparlörler, geri çekilebilir üst düğmeleri, her iki tarafta Gorilla Glass 5 ve IP53 derecesine sahiptir. Redmi, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5065mAh pil ile birlikte geliyor. Kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkan cihaz en iki yeni güncellemeyi destekleyecek şekilde destekleniyor.

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