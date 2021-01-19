HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Redmi K40'ın batarya performansını şirketin en yetkili ismi paylaştı!

Redmi K40'ın batarya performansını şirketin en yetkili ismi paylaştı!

19.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Redmi K40'ın batarya performansını şirketin en yetkili ismi paylaştı!

Redmi K40'ın batarya performansı şaşırtıcı bir şekilde resmileşti. Daha önce Redmi K40'a dair bazı bilgiler paylaşan Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, şimdi ise Redmi K40'ın batarya performansı için bir ekran görüntüsü yayınladı.

Redmi K40'ın özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz haftalar, Redmi K40 için oldukça hareketli geçmişti. Zira Redmi'nin Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi K40'yı resmileştirmişti. Fakat bu normal bir resmileştirme değildi. Weibing, akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceğini söylerken hem Redmi K40'ın tanıtım tarihini hem de Redmi K40'ın fiyatını açıklamıştı. Daha tanıtılmamış bir telefonun fiyatını açıklamak akıllı telefon pazarında pek de rastlanır bir şey değildi. Şimdi ise Lu Weibing, Redmi K40'ın tanıtım tarihi yaklaşırken telefonun bilinmeyen bir yönüne daha dikkat çekerek paylaşım yaptı; Redmi K40'ın batarya performansına.

İŞTE REDMİ K40'IN BATARYA PERFORMANSI

Lu Weibing, Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi K40'ın batarya performansına dair bir ekran görüntüsü yayınladı. Ekran görüntüsüne baktığımızda ise telefonun 10,5 saatlik kullanım süresi sunduğu ancak buna rağmen yüzde 64'lük pilini koruduğu görünüyor. Telefonun hesaplamalarına göre yüzde 64'lük şarj, 25 saat 4 dakika daha kullanım sağlayacak.

Redmi K40 batarya performansı

Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!

10,5 SAATTE YÜZDE 36'LIK KAYIP

Redmi K40 için yapılan paylaşım oldukça dikkat çekici. Zira 10,5 saatlik kullanım süresi ile yüzde 36'lık bir batarya kaybı iyi bir pil performansına işaret ediyor. Ancak Lu Weibing'in bunu nasıl ve hangi ayarlamalarla gerçekleştirdiği bilinmiyor. En doğru değerlendirmeyi telefon tanıtıldıktan sonra yapabileceğiz gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

NASA Türkiye'nin yer altı sularının haritasını paylaştı! Kuraklık uyarısı

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Huawei, Çin-ABD ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor

Huawei, Çin-ABD ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor

Facebook ve Google gizli bir anlaşma yaptı

Facebook ve Google gizli bir anlaşma yaptı

Önce Apple, sonra Xiaomi, şimdi de Samsung!

Önce Apple, sonra Xiaomi, şimdi de Samsung!

Telegram WhatsApp sayesinde altın çağını yaşıyor

Telegram WhatsApp sayesinde altın çağını yaşıyor

Google haritalar en gerçekçi hali ile karşınızda

Google haritalar en gerçekçi hali ile karşınızda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.