Redmi K40'ın batarya performansını şirketin en yetkili ismi paylaştı!

Redmi K40'ın özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz haftalar, Redmi K40 için oldukça hareketli geçmişti. Zira Redmi'nin Genel Müdürü Lu Weibing, Redmi K40'yı resmileştirmişti. Fakat bu normal bir resmileştirme değildi. Weibing, akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceğini söylerken hem Redmi K40'ın tanıtım tarihini hem de Redmi K40'ın fiyatını açıklamıştı. Daha tanıtılmamış bir telefonun fiyatını açıklamak akıllı telefon pazarında pek de rastlanır bir şey değildi. Şimdi ise Lu Weibing, Redmi K40'ın tanıtım tarihi yaklaşırken telefonun bilinmeyen bir yönüne daha dikkat çekerek paylaşım yaptı; Redmi K40'ın batarya performansına.

İŞTE REDMİ K40'IN BATARYA PERFORMANSI

Lu Weibing, Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi K40'ın batarya performansına dair bir ekran görüntüsü yayınladı. Ekran görüntüsüne baktığımızda ise telefonun 10,5 saatlik kullanım süresi sunduğu ancak buna rağmen yüzde 64'lük pilini koruduğu görünüyor. Telefonun hesaplamalarına göre yüzde 64'lük şarj, 25 saat 4 dakika daha kullanım sağlayacak.