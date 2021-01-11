Redmi K40'ın fiyatı ile birlikte tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin bir süredir Redmi K40 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışma yürüttüğü söylentisi mevcuttu. Hatta serinin daha gelişmiş modeli olacağı söylenen Redmi K40 Pro'ya dair bazı sızıntılar da yapılmıştı. Redmi şimdi ise takipçilerini fazla bekletmedi ve Redmi K40'ın tanıtım tarihi ile birlikte Redmi K40'ın fiyatını paylaştı.

İŞTE REDMİ K40'IN FİYATI

Redmi K40'ın fiyatı Lui Weibing tarafından yapılan duyuru ile resmileşti. Paylaşımında bir postere yer veren Redmi'nin en yetkili ismi Redmi K40'ın başlangıç fiyatının 2.999 Yuan yani yaklaşık 464 dolar olacak. Redmi K40 önümüzdeki ay ise resmen sahneye çıkacak.

REDMİ K40 ÖZELLİKLERİ NELER?

Redmi K40'ın özellikleri için kesinleşen üç bilgi var. Bunlardan ilki telefonun Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'i kullanacak olması. Bu teknoloji severler için pek de sürpriz olmasa gerek. İkinci kesinleşen özellik ise telefonun 4.000 mAh'den fazla bir bataryayı bünyesinde taşıması. Bir diğeri ise telefonun düz bir AMOLED ekrana sahip olması. Fakat Redmi K40'da olması beklenen özelliklerin oldukça fazla olduğunu belirtelim.

