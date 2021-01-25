Redmi K40'ın kutusundan da şarj cihazı çıkmayabilir!

Redmi K40, Xiaomi'nin Mi 11'i tanıttıktan sonra, alt markası Redmi aracılığıyla piyasaya süreceği en yeni amiral gemisi akıllı telefonlardan biri. Daha önce Redmi Genel Müdürü Lu Weibing tarafından da doğrulanan Redmi K40'ın özellikleri de oldukça merak ediliyor. Fakat tek merak edilen telefonun özellikleri değil. Zira Apple iPhone 12, Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21'de olduğu gibi Redmi'nin de Redmi K40 kutusundan şarj cihazını kaldırıp kaldırmayacağı da merak konusu olmaya başladı. Bu yönde merakları gideren bir paylaşım ise kullanıcıları heyecanlandırmaya yetti.

REDMİ K40'A İKİ FARKLI KUTU

Redmi K40'ın tanıtım tarihi açıklanmadan önce, telefonun kutusu, daha doğrusu kutuları ortaya çıktı. Çünkü Lu Weibing, yaptığı paylaşım ile Redmi K40'ın iki farklı kutusunu gösterdi. Kutuların arasındaki tek fark ise boyut. Zira bir kutu daha kalınken, diğer kutu iPhone 12 kutuları gibi oldukça ince. Bu da ince kutuda şarj cihazı olmadığı anlamına geliyor. Peki diğer kutu da neyin nesi?

ŞARJ CİHAZINDA TERCİHİ TÜKETİCİ YAPACAK

Xiaomi Mi 11'i tanıttığında şarj cihazı konusunda Apple'a göre farklı bir strateji izlemişti. Firma, kullanıcılara hem şarj cihazı olan bir model hem de şarj cihazı olmayan bir model sunmuştu. Görünüşe bakılırsa Redmi de aynı stratejiyi kullanacak ve daha kalın olan kutudan Redmi K40 ile birlikte şarj cihazı birlikte çıkacak. Daha ince kutu ise beklendiği gibi bir şarj cihazına ev sahipliği yapmayacak. Yani tercih tüketiciye bırakılacak.

