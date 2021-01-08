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Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!

08.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!

Redmi K40 Pro'nun tasarımı göründü. Ortaya atılan bir görsele göre Snapdragon 888 işlemcili Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı Redmi K30 Pro'ya pek de benzemeyecek.

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Redmi, yeni yılda akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Firma son olarak Redmi Note 9T ve Redmi 9T gibi modellerini Avrupa pazarı için duyurdu. Ancak Redmi henüz 2021 yılına özel amiral gemisi modelini tanıtmadı. Bu modelin ise Redmi K40 Pro olacağı konusunda birçok fikir var. Şimdi ise söz konusu model için sürpriz bir görsel sızdırılmış durumda.

İŞTE REDMİ K40 PRO'NUN SIZDIRILAN GÖRSELİ

Redmi K40 Pro'ya ait olduğu söylenen görsele bakılırsa akıllı telefon ön kamerasını ekranındaki nokta çentikte saklayacak. Ekran ise düz ve ince çerçevelere sahip olacak. Arka tarafta ise Mi 10T Pro'yu hatırlatan bir kamera kurulumunu görmemiz mümkün.

Redmi K40 Pro görseli

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SNAPDRAGON 888 İŞLEMCİSİ İLE GELEBİLİR

Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği söylenen akıllı telefona dair Redmi başkanı Lu Weibing'ın daha önceki açıklamaları akıllara geliyor. Weibing yaptığı açıklamada direkt Redmi K40 Pro ismini zikretmese de Snapdragon 888 işlemcili telefon üretecek ilk şirketlerden biri olacaklarını ifade etmişti. Teknoloji analistleri bu modelin Redmi K40 Pro olduğu konusunda hemfikir. Fakat telefonun ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor.

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