Redmi K40 sertifikasıyla göründü

Xiaomi’nin Redmi markasının geçen yıl ortaya çıkardığı en güzel sürprizlerden biri, birinci sınıf orta sınıf ve amiral gemisi katil akıllı telefonlardan oluşan Redmi K serisiydi. Kısa süre önce Redmi, ana modelden daha yüksek donanıma sahip K30S’yi tanıtmıştı. Ancak söylentiler, Redmi K40 adlı yeni bir cihazın çok yakında geleceğini gösteriyor. Bugün K40 adını taşıyacak olan bir cihaz, M2011K2G model numarasıyla EEC sertifikasını almayı başardı.

XİAOMİ REDMİ K40 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Xiaomi, K40 ailesi hakkında şimdilik fazla bir detay vermiyor. Son söylentilere göre ana model K40’ta Snapdragon 775G yonga seti yer alacak. Ayrıca Snapdragon 875 yonga setiyle “uygun fiyatlı amiral gemisi” segmentini hedefleyen daha yüksek bir Pro modeli de olacak. Qualcomm’un daha yeni bir Snapdragon 7xx yonga setinin yanı sıra 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in büyük tanıtımını da yapacağını belirtmek gerek. Bu yüzden K40’ın aralık sonu tanıtılmasını beklediğimizin altını çizelim.

Redmi K40 Pro’nun bu yıl SD875 ile piyasaya çıkacağından yüzde yüz emin değiliz. Ancak söylentiler öyle olacağını iddia ediyor.