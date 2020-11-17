HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Redmi K40 sertifikasıyla göründü

Redmi K40 sertifikasıyla göründü

17.11.2020 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Redmi K40 sertifikasıyla göründü

Xiaomi’nin uygun fiyatlı performans modeli Redmi K40 hakkında her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Xiaomi’nin Redmi markasının geçen yıl ortaya çıkardığı en güzel sürprizlerden biri, birinci sınıf orta sınıf ve amiral gemisi katil akıllı telefonlardan oluşan Redmi K serisiydi. Kısa süre önce Redmi, ana modelden daha yüksek donanıma sahip K30S’yi tanıtmıştı. Ancak söylentiler, Redmi K40 adlı yeni bir cihazın çok yakında geleceğini gösteriyor. Bugün K40 adını taşıyacak olan bir cihaz, M2011K2G model numarasıyla EEC sertifikasını almayı başardı.

XİAOMİ REDMİ K40 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Xiaomi, K40 ailesi hakkında şimdilik fazla bir detay vermiyor. Son söylentilere göre ana model K40’ta Snapdragon 775G yonga seti yer alacak. Ayrıca Snapdragon 875 yonga setiyle “uygun fiyatlı amiral gemisi” segmentini hedefleyen daha yüksek bir Pro modeli de olacak. Qualcomm’un daha yeni bir Snapdragon 7xx yonga setinin yanı sıra 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in büyük tanıtımını da yapacağını belirtmek gerek. Bu yüzden K40’ın aralık sonu tanıtılmasını beklediğimizin altını çizelim.

Redmi K40 Pro’nun bu yıl SD875 ile piyasaya çıkacağından yüzde yüz emin değiliz. Ancak söylentiler öyle olacağını iddia ediyor.

Ana modelde 64 MP Sony IMX686 ana sensörlü çok modüllü kamera yer alacak. Bu yeni cihazlardan en az 4000 mAh kapasiteli ve en az 33W hızlı şarj destekli batarya ile geleceğini belirtelim.

Yeni Xiaomi Redmi modelinin özellikleri netleştiYeni Xiaomi Redmi modelinin özellikleri netleşti

Digital Chat Station’a göre seri bünyesinde birkaç model çıkacak. Ayrıca Redmi K40 ailesi 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran sunacak. Ön kamera ise bu ekrana nokta çentik şeklinde entegre edilecek.

Ünlü YouTuber ışın kılıcı yapmayı başardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
OnePlus 9 tüm hatlarıyla ortaya çıktıOnePlus 9 tüm hatlarıyla ortaya çıktı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

OnePlus 9 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

OnePlus 9 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Microsoft’un Windows 10X’i aralık ayında gelecek

Microsoft'tan Windows 10X atağı

Apple M1 işlemcili Mac modellerini Türkiye'de satışa çıkardı! İşte fiyatları

Apple'ın tarihi ürünleri Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

Zoom, arayüzünü ve özelliklerini güncelledi

Öğrenciler sıklıkla kullanıyor! İşte gelen yenilikler

Bir devir sona eriyor: Huawei Honor'ı resmen satıyor

Ünlü telefon markası resmen satılıyor!

Liseli gençler Instagram’da güvenlik sorunu keşfetti! Şimdi ödül bekliyorlar

Liseli gençler Instagram'da keşfetti! Şimdi ödül bekliyorlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.