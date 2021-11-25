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Redmi'nin oyun odaklı yeni telefonundan haber var!

25.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi K40 Gaming Edition'ın halefi Redmi K50 Gaming Edition için yeni bilgiler geliyor. Şimdi de oyun odaklı telefonun kullanacağı işlemci ortaya çıktı.

Redmi'nin oyun odaklı yeni telefonundan haber var!

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi K40 Gaming Edition'ı geride bıraktığımız Nisan ayında MediaTek Dimensity 1200 işlemcisi ile birlikte duyurmuştu. Şimdi ise Redmi K50 Gaming Edition için bekleyiş başladı. Telefon hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, kullanacağı işlemci için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

REDMI K50 GAMING'İN İŞLEMCİSİNİ PAYLAŞTI

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Redmi K50 Gaming'in (Redmi K50 Gaming Edition) işlemcisini açıkladı. Kaynağın iddiasına göre Redmi'nin yeni oyun odaklı akıllı telefonu MediaTek'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı, dünyanın ilk 4 nm işlemcisi MediaTek Dimensity 1200'den güç alacak.

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Redmi K50 Gaming

Ayrıca telefonun 64 MP ana kamera, 5.000 mAh pil, düz ekran ve ekran altı parmak izi tarayıcı gibi özelliklere ev sahipliği yapacağı da söyleniyor.

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İddialara göre Redmi K50 Gaming'in iç tasarımı, K40'tan biraz daha farklı olacak ve soğutma çözümlerinin daha iyi olmasına olanak tanıyacak.

Redmi K50 Gaming'in ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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