Redmi'nin oyuncu telefonu için yeni bilgiler geldi!

Oyuncu telefonları son dönemin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Mobil oyunculuğun evrimleşmesi ile birlikte daha çok ihtiyaç duyulan oyuncu telefonları arasında önümüzdeki dönemde yeni bir model daha katılacak. Üstelik bu model, Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'den gelecek. Redmi'nin oyuncu telefonunun hangi özelliklere sahip olacağı ve özellikle fiyatının ne olacağı merak ediliyor. Fakat bir rapor, bu anlamda meraklı giderebilir.

REDMI OYUNCU TELEFONUNUN ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Redmi oyuncu telefonu için gelen bir rapora göre, telefon, (diğer adının Poco F2 olduğu söyleniyor) Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak ve bu ekran ile birlikte 144 Hz yenileme hızı sunacak. Buna ek olarak telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 1200 işlemcisinden alacak. 5000 mAh kapasitesinde bir pil ile geleceği söylenen telefon, 67W hızlı şarjı destekleyecek. Peki fiyat tarafında bizleri neler bekliyor?

FİYATI DİKKAT ÇEKEBİLİR

İddialara bakılırsa, Redmi oyuncu telefonu 2000 Yuan'ın altında bir fiyat ile satışa sunulacak. Ayrıca telefonun piyasadaki en uygun fiyatlı oyuncu telefonu olabileceği iddia ediliyor.