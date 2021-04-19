Redmi'nin oyuncu telefonu için yeni bilgiler geldi!

Oyuncu telefonları son dönemin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Mobil oyunculuğun evrimleşmesi ile birlikte daha çok ihtiyaç duyulan oyuncu telefonları arasında önümüzdeki dönemde yeni bir model daha katılacak. Üstelik bu model, Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'den gelecek. Redmi'nin oyuncu telefonunun hangi özelliklere sahip olacağı ve özellikle fiyatının ne olacağı merak ediliyor. Fakat bir rapor, bu anlamda meraklı giderebilir.
Redmi oyuncu telefonu için gelen bir rapora göre, telefon, (diğer adının Poco F2 olduğu söyleniyor) Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak ve bu ekran ile birlikte 144 Hz yenileme hızı sunacak. Buna ek olarak telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 1200 işlemcisinden alacak. 5000 mAh kapasitesinde bir pil ile geleceği söylenen telefon, 67W hızlı şarjı destekleyecek. Peki fiyat tarafında bizleri neler bekliyor?
İddialara bakılırsa, Redmi oyuncu telefonu 2000 Yuan'ın altında bir fiyat ile satışa sunulacak. Ayrıca telefonun piyasadaki en uygun fiyatlı oyuncu telefonu olabileceği iddia ediliyor.
Redmi ayrıca Weibo hesabından paylaştığı yukarıda yer alan afiş ile Call of Duty: Mobile ile resmi iş birliği yaptığını ve telefonun nisan ayının sonunda çıkacağını belirtti.
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