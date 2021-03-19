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Redmi Note 10 ailesi Türkiye'ye geliyor! İşte verilen tarih

19.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Redmi Note 10 serisi Türkiye'ye adım atmaya hazırlanıyor. Xiaomi Türkiye, Redmi Note 10 serisini Türkiye'ye geleceğini resmen duyurdu. Üstelik Xiaomi Türkiye Redmi Note 10 serisi için tarih de paylaştı.

Redmi Note 10 ailesi Türkiye'ye geliyor! İşte verilen tarih

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından duyurulan Redmi Note 10 ailesi, geçtiğimiz hafta düzenlenen global bir etkinlik ile görücüye çıkmıştı. Redmi Note 10'nun Türkiye'ye geleceği tarih merakla beklenirken, Xiaomi Türkiye'den ilk resmi paylaşım geldi.

REDMİ NOTE 10 AİLESİ İÇİN TÜRKİYE MÜJDESİ

Xiaomi Türkiye, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Ayrıca, Redmi Note 10 ailesi için bir tarih de verildi. Buna göre yeni nesil akıllı telefonlar, 25 Mart'ta düzenlenecek etkinlik ile birlikte Türkiye pazarında sahne alacak.

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Redmi Note 10 ailesinin fiyatı için henüz bir bilgi verilmiş değil. Ailenin hangi fiyatla ülkemizde satışa çıkacağı görünüşe bakılırsa lansmanda belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Türkiye
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