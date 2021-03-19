Redmi Note 10 ailesi Türkiye'ye geliyor! İşte verilen tarih

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından duyurulan Redmi Note 10 ailesi, geçtiğimiz hafta düzenlenen global bir etkinlik ile görücüye çıkmıştı. Redmi Note 10'nun Türkiye'ye geleceği tarih merakla beklenirken, Xiaomi Türkiye'den ilk resmi paylaşım geldi.

REDMİ NOTE 10 AİLESİ İÇİN TÜRKİYE MÜJDESİ

Xiaomi Türkiye, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Ayrıca, Redmi Note 10 ailesi için bir tarih de verildi. Buna göre yeni nesil akıllı telefonlar, 25 Mart'ta düzenlenecek etkinlik ile birlikte Türkiye pazarında sahne alacak.

Yepyeni Redmi Note 10 Serisi'nin Türkiye lansmanı 25 Mart saat 15:00'da sosyal medya hesaplarımızda! Bizi takipte kal, sınırları zorlayan özelliklere yakından şahit ol! #RedmiNote10Serisi #SınırlarınıZorla pic.twitter.com/Vy8JdaGok9 — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) March 19, 2021

Redmi Note 10 ailesinin fiyatı için henüz bir bilgi verilmiş değil. Ailenin hangi fiyatla ülkemizde satışa çıkacağı görünüşe bakılırsa lansmanda belli olacak.

