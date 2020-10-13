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Redmi Note 10 için geri sayım başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, mart ayında Hindistan’da Redmi Note 9 akıllı telefon serisini satışa sunmuştu. Ancak Note 9 ailesi sürpriz bir şekilde Çin’de piyasaya sürülmemişti. Çünkü iç pazarda doğrudan 5G ile uyumlu Redmi Note 10 serisinin satışa sunulacağı söylenmişti.

Redmi Note 10 için geri sayım başladı

Bir türlü tanıtılmayan telefon için bugün yeni bilgiler geldi. Söylenene göre; Redmi hem ana hem de Pro modelini tanıtacak. Note 10’un gücünü MediaTek’in Dimensity 820 yonga setinden alacağı söylenmişti. Ancak bugün Çin’in Twitter’ı olan Weibo’da telefonunda Dimensity 820 yerine Snapdragon 750G yonga setini kullanacağı orta çıktı.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Snapdragon 750G yonga seti ile gelecek olan telefonda 8 GB RAM yer alacak. 108 Megapiksel ana kamera ile gelecek olan telefonda fiyatı uygun tutmak adına LCD ekrana yer verilecek. 4.800 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonda 33W’lık hızlı şarj desteği de bulunacak.

Hem işlemci hem de kamera açısından oldukça ses getirecek olan bu telefonun 300 ila 400 dolar bandında olması bekleniyor. Türkiye’de 3.500 TL bandında satılmasını beklediğimiz Note 10’ların bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Dünyada daralan akıllı telefon pazarında artık giriş ve orta segmenti büyük oyuncu olacak. Bakalım telefon pazarındaki daralmayı göre Xiaomi dışında Samsung, Huawei ve Apple da fiyat/performans canavarları ile karşımıza çıkacak mı?

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