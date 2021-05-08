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Redmi Note 10 Pro 5G için hazırlıklar başladı

08.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Redmi Note 10 Pro tatmin eden bir cihazdı. 108 MP ana kamera, 120 Hz AMOLED ekran ve tüm bunlarla birlikte uygun bir fiyata sahipti. Ancak bir şey eksik, o da 5G bağlantısı. Bu da halledilecek gibi duruyor.

Redmi Note 10 Pro 5G için hazırlıklar başladı

5G’nin dünya geneline yayılması salgın yüzünden biraz sekmeye uğramış olabilir, ancak kapsama alanı hala istikrarlı bir hızda büyüyor. Bu nedenle orta düzey bir cihaz için bile yeni nesil bağlantıyı sunmak önemli hale geliyor. Sonuçta, Xiaomi’nin bu sınıfta zaten birkaç 5G ‘Lite’ markalı cihazı var, ancak bunlar Redmis’ten daha pahalı. Yeni bir söylentiye göre bir Redmi Note 10 Pro 5G üzerinde çalışılıyor olabilir. Cihaz, İspanya pazarı için resmi bir tanıtım görüntüsüne benziyor ve tasvir edilen şey, arkadan Redmi Note 10 Pro’ya çok benzeyen bir akıllı telefon. Cihaz 5G bağlantısının özelliklerine sahip olacak.

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Xiaomi’nin neden böyle bir cihaz üzerinde çalışmaya çoktan başlamaması muamma. Umarız 4G modelinin içindeki Snapdragon 732G’den daha iyi bir yonga seti üzerinde çalışılıyordur. Söylentilere göre, Snapdragon 750G işletim sistemine sahip olacak. Eğer durum böyle olursa cihazın fiyatı pek de uygun olmayacaktır. Bu farkın yanı sıra Redmi Note 10 Pro 5G’nin 4G kardeşiyle aynı olup olmayacağı henüz belli değil. Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 5G, kafa karıştırıcı derecede benzer isimlere rağmen yüksek ihtimalle çok farklı cihazlar olacak.

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