Redmi Note 10 Pro FCC belgelerinde göründü

Redmi Note 10 ailesi için beklentiler yavaş yavaş oluşmaya başladı. Geçtiğimiz dönemde Redmi Note 9 ailesini Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 4G ile güncelleyen Xiaomi çatısı altındaki Redmi'nin Note 10 ailesini yönelik hazırlık yaptığı söylentisi hakim. Üstelik bu söylentiler daha önce TENAA'da ortaya çıkan ve Redmi Note 10 ailesine ait olduğu düşünülen bir akıllı telefonla da desteklenmişti. Şimdi ise söylentileri daha da güçlendirecek bir kanıt ortaya çıktı; Redmi Note 10 Pro FCC'de göründü.

İŞTE REDMİ NOTE 10 PRO'NUN FCC BELGESİ

FCC yani Federal İletişim Kurulu'ndaki listelemede görülen telefon, M2101K6G model numarasına sahip. Model ismi kısmında sadece 'Redmi' yazsa da telefonun Redmi Note 10 Pro olduğunu düşünülüyor. Ayrıca telefona ait olan belgede Redmi Note 10 Pro'nun özellikleri için de birkaç detay yer alıyor.

REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ

İddialara göre M2101K6G model numarasına sahip Redmi Note 10 Pro'nun özellikleri arasında 4G, GSM, LTE ve WCDMA bağlantı desteği bulunacak. Buna ek olarak birçok akıllı telefonda da yer alan çift-bant Wi-Fi, Bluetooth BR/EDR/LE ve NFC Redmi Note 10 Pro'da da yerini alacak. Belgenin en önemli kısmı ise telefonun MIUI 12 tabanlı Android 11 çalıştırıyor olması. Redmi'nin önümüzdeki aylarda Redmi Note 10 Pro ile birlikte Redmi Note 10 ailesini resmileştirmesi bekleniyor.

