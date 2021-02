Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi Redmi Note serisi, Çinli firmanın alt markası olan Redmi'nin en önemli ürünlerinden birini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S'i tanıtarak Redmi Note ailesini Redmi Note 9 serisine yükselten firma, şimdi ise Redmi Note 10 serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bilgi şimdiye dek sızıntılarla ve çeşitli dedikodularla desteklense de artık gerçeği biliyoruz.

Redmi Note 10 serisi, Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain'in Twitter paylaşımıyla belirli bir tarihe kavuştu. Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin karşımıza çıkacağı tarihi açıkladı. Paylaşıma göre Redmi Note 10 serisi, mart ayında tanıtılacak. Tam tarih ise henüz belli değil.

???? ???????????? ????????????????????????, ???? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????????????????!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! ????



Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. ????



I ❤️ #Redmi #RedmiNote ???? #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4