Redmi Note 10 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi Redmi Note serisi, Çinli firmanın alt markası olan Redmi'nin en önemli ürünlerinden birini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S'i tanıtarak Redmi Note ailesini Redmi Note 9 serisine yükselten firma, şimdi ise Redmi Note 10 serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bilgi şimdiye dek sızıntılarla ve çeşitli dedikodularla desteklense de artık gerçeği biliyoruz.

İŞTE REDMİ NOTE 10 SERİSİ İÇİN VERİLEN TARİH

Redmi Note 10 serisi, Xiaomi Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain'in Twitter paylaşımıyla belirli bir tarihe kavuştu. Jain, yaptığı paylaşım ile Redmi Note 10 serisinin karşımıza çıkacağı tarihi açıkladı. Paylaşıma göre Redmi Note 10 serisi, mart ayında tanıtılacak. Tam tarih ise henüz belli değil.

???? ???????????? ????????????????????????, ???? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????????????????????!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! ????



Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. ????



I ❤️ #Redmi #RedmiNote ???? #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4 — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021

REDMİ NOTE 10 4G VE FAZLASI

Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G ve Redmi Note 10 Pro 5G adında üç farklı Android işletim sistemli akıllı telefonun yeni seride yer alacağı öngörülüyor. Ayrıca sektördeki sızıntı kaynakları, serideki akıllı telefonların fiyatlarının çok rekabetçi olacağını söylüyor. Ancak bunun gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şirketin önümüzdeki günlerde daha fazla tanıtım yayınlayarak Redmi Note 10 serisi hakkındaki birçok konuyu açıklığa kavuşturması bekleniyor.

