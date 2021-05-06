Redmi Note 10S küresel pazara açılıyor

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici geçtiğimiz aylarda yeni Redmi Note serisini tanıtmıştı. Bu seri ilk olarak Çin’de satışa çıktı. Daha sonra Xiaomi, Redmi Note 10 ve Note 10 Pro’yu bazı ülkelerde satışa sunma kararı aldı. Fakat Note 10S Çin’e özel kalmaya devam etti.

Bu durumun temel nedeni olarak yaşanan çip sıkıntısı gösterildi.

REDMI NOTE 10S HİNDİSTAN'A GELİYOR

Redmi Note 10S şimdi ise küresel pazara geliyor. Xiaomi imzası taşıyan modelin Hindistan’da satışa çıkacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde Hindistan’da kullanıcılarla buluşacak olan Note 10S sonrasında da görünüşe bakılırsa Avrupa pazarının yolunu tutacak.

Redmi Note 10S’in Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Asıl merak edilen soru ise Note 10S’in ülkemizde kaç TL’den satılacağı. Genel tahmin fiyatın 3500 TL ile 4000 TL arasında olabileceği yönünde. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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