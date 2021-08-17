Redmi Note 10S: Türkiye'de üretildi, Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Redmi Note 10S, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve Note 10 ailesinin yeni modellerinden biri olmuştu. Xiaomi Türkiye şimdi ise Türkiye üretilen Redmi Note 10S yine Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sundu.

REDMI NOTE 10S ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10S'in fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsedelim. Akıllı telefon 6,43 inçlik AMOLED Nokta Ekran ile geliyor. Parmak izi sensörünü yan kısmında taşıyan Redmi Note 10S, MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama eşlik ediyor.

Telefonda 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ve çift hoparlör de bulunuyor. Redmi Note 10S'in kameraları ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. Telefonun ön kamerası ise 13 MP.

REDMI NOTE 10S FİYATI

Redmi Note 10S'in fiyatı 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı sunan model için 3.349 TL, 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı sunan model için ise 3.649 TL olarak belirlenmiş durumda.

