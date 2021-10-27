Redmi Note 11, 120W hızlı şarj ile geliyor!

Redmi Note serisi akıllı telefon modellerini uzun zamandır piyasada çıkartan Çinli üretici Redmi, serinin yeni nesil modellerinde ise daha da çarpıcı bir teknik özellik tablosu hazırlayacak gibi görünüyor.

Eğer teknoloji gündemini az çok yakından takip ediyorsanız, zaten son dönemde Redmi Note 11 modelleri hakkında ortaya çıkan dedikoduları da anımsarsınız. Görünen o ki sızdırılan bu bilgilerden pek çoğu doğru.

REDMI NOTE 11'E YÜKSEK HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Son dönemde satışa sunduğu modellerinde hızlı şarj teknolojilerine yer veren Redmi, yeni Note modellerinde de benzer bir tutum sergiliyor. Weibo’dan yapılan paylaşıma göre Redmi Note 11 serisinde 120W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Bu da orta segment telefonun kısa sürede tamamen şarj olacağı anlamına geliyor. Gün geçtikçe orta segmentteki modellerde yer alan hızlı şarj teknolojilerinin gelişmesi güzel bir haber. Elbette bizler için önemli olan bir diğer unsur da bu telefonların ülkemizde kaç TL’den satışa sunulacağı. Bunu da bekleyip göreceğiz.

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