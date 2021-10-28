Redmi Note 11 5G, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ tanıtıldı! İşte fiyatlar

Redmi Note 11 serisinin fiyat ve özelliklerini öğrenmek için Çinli üretici 28 Ekim'i işaret etmişti. Daha önce Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ modellerinden oluşacağı sızdırılan Redmi Note 11 serisi, tam da işaret edildiği günde yani 28 Ekim'de resmen tanıtıldı. Böylece Redmi Note 11 serisinin özellikleri ve fiyatları da belli oldu.

REDMi NOTE 11 5G

Redmi Note 11 5G'nin özellikleri arasında MediaTek 810 5G yonga seti, çift 5G SIM desteği ve 33W hızlı şarj bulunuyor. 5.000 mAh'lik bir batarya ile desteklenen telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik bir ekran taşıyor. 62 dakikada yüzde 100 şarj olacağı iddiasında bulunan Redmi, telefonu satın almak isteyenler için 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor. Çift stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakı, IP53 sertifikası da Redmi Note 11 5G'nin diğer özellikleri arasında.

Telefonun arkasında 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera, ön tarafında ise 16 MP selfie kamerası var.

REDMi NOTE 11 PRO

Redmi Note 11 Pro'nun özelliklerine geçelim. Serinin orta modeli, 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana yer veriyor. Bu ekranın hemen altında telefona güç veren MediaTek Dimensity 920 işlemcisi, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama bulunuyor. 67W hızlı şarj destekli 5.160 mAh'lik bir batarya ile desteklenen Redmi Note 11 Pro, Dolby Atmos destekli JBL imzalı çift stereo hoparlör taşıyor. Telefonun kameraları 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise yine 16 MP'lik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

REDMi NOTE 11 PRO+

Serinin en güçlü modeli olan Redmi Note 11 Pro+, 6,67 inç 120 Hz OLED ekran ile birlikte geliyor. Telefon Redmi Note 11 Pro gibi MediaTek Dimensity 920 işlemcisinden güç alıyor. 120W hızlı şarjla donatılmış ilk Redmi akıllı telefon olan Redmi Note 11 Pro+, 4.500 mAh'lik bir batarya ile destekleniyor. 16 MP ön kameraya yer veren telefonun arka tarafında ise 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera bulunuyor.

REDMi NOTE 11 SERİSİNİN FİYATLARI

Redmi Note 11 5G'nin fiyatı

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1.199 yuan (yaklaşık 187 dolar)

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1.299 yuan (yaklaşık 203 dolar)

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1.499 yuan (yaklaşık 234 dolar)

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 1.699 yuan (yaklaşık 265 dolar)

Redmi Note 11 Pro'nun fiyatı

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1.799 yuan (yaklaşık 281 dolar)

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1.999 yuan (yaklaşık 312 dolar)

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 2.199 yuan (yaklaşık 344 dolar)

Redmi Note 11 Pro+'ın fiyatı