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Redmi Note 11 serisinin satış performansı hakkında ilk rakamlar geldi

01.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+'tan oluşan Redmi Note 11 serisini geçtiğimiz hafta tanıttı. Weibo'daki resmi paylaşıma göre Redmi Note 11 serisi satış konusunda ilgi gördü.

Redmi Note 11 serisinin satış performansı hakkında ilk rakamlar geldi

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 11 serisini geçtiğimiz hafta görücüye çıkardı. Üç farklı telefondan oluşan serinin en donanımlı modeli olan Redmi Note 11 Pro+ ise 120W hızlı şarj desteği ile büyük dikkat çekti. Çin'de tanıtılan telefonlar için satış konusunda da resmi bilgiler gelmeye başladı.

REDMI'DEN REDMİ NOTE 11 PAYLAŞIMI

Redmi'nin resmi Weibo hesabı Redmi Note 11 serisi hakkında bir paylaşım yaptı. Yapılan resmi paylaşıma göre, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus'tan oluşan Redmi Note 11 serisi, ilk 1 saat içinde 500 binden fazla sattı.

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ tanıtıldı! İşte fiyatlarRedmi Note 11 5G, Note 11 Pro ve Note 11 Pro+ tanıtıldı! İşte fiyatlar

REDMI NOTE 11'İN FİYATI NE KADAR?

Çin'de satışa sunulan Redmi Note 11 5G'nin fiyatı yaklaşık 187 dolardan başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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