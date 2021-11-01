Redmi Note 11 serisinin satış performansı hakkında ilk rakamlar geldi

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 11 serisini geçtiğimiz hafta görücüye çıkardı. Üç farklı telefondan oluşan serinin en donanımlı modeli olan Redmi Note 11 Pro+ ise 120W hızlı şarj desteği ile büyük dikkat çekti. Çin'de tanıtılan telefonlar için satış konusunda da resmi bilgiler gelmeye başladı.

REDMI'DEN REDMİ NOTE 11 PAYLAŞIMI

Redmi'nin resmi Weibo hesabı Redmi Note 11 serisi hakkında bir paylaşım yaptı. Yapılan resmi paylaşıma göre, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus'tan oluşan Redmi Note 11 serisi, ilk 1 saat içinde 500 binden fazla sattı.

REDMI NOTE 11'İN FİYATI NE KADAR?

Çin'de satışa sunulan Redmi Note 11 5G'nin fiyatı yaklaşık 187 dolardan başlıyor.

