Redmi Note 6 Pro geliyor

Redmi serisi ile marka değerine zirveye taşıyan Xiaomi, yeni modeli Redmi Note 6 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen telefonun fiyatı ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi'nin popüler telefon serilerinden biri olan Redmi serisine yeni bir üye daha ekleniyor. Satış rakamları ile Xiaomi'nin yüzünü güldüren Redmi Note 5 ve Note 5 Pro'nun ardından Xiaomi, Redmi Note 6 Pro'yu da tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Redmi 6 Pro ile ilgili henüz çok fazla bir detay olmasa da sızıntılarıyla meşhur Twitter kullanıcısı Roland Quandt, cihazla ilgili bazı detayları takipçileri ile paylaştı. 3 GB/32 GB ve 4 GB/64 GB olmak üzere iki farklı sürümle satışa çıkacak olan Redmi Note 6 Pro, 200 ile 250 Euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Redmi Note 6 Pro'dan ilk sızıntı geldi!

Bazı pazarlarda farklı fiyatlandırma ile de satışa sunulabilecek olan telefon, en az üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkarılacak.

Redmi Note 6 Pro hakkında sızan tüm bilgiler şimdilik bu kadar. Cihazın ekran özellikleri, işlemci, kamera ve pil gibi diğer detayları hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Xiaomi, Redmi Note 5 serisinde yakaladığı başarıyı muhtemelen yeni Redmi Note 6 Pro ile de devam ettirmeyi düşünüyor.

Kaynak: Teknolojioku

