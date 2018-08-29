HABER

Redmi Note 6 Pro geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Xiaomi, yeni modeli Redmi Note 6 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesi telefonun fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Redmi Note 6 Pro geliyor

Redmi serisi ile marka değerine zirveye taşıyan Xiaomi, yeni modeli Redmi Note 6 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen telefonun fiyatı ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

Xiaomi'nin popüler telefon serilerinden biri olan Redmi serisine yeni bir üye daha ekleniyor. Satış rakamları ile Xiaomi'nin yüzünü güldüren Redmi Note 5 ve Note 5 Pro'nun ardından Xiaomi, Redmi Note 6 Pro'yu da tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Redmi 6 Pro ile ilgili henüz çok fazla bir detay olmasa da sızıntılarıyla meşhur Twitter kullanıcısı Roland Quandt, cihazla ilgili bazı detayları takipçileri ile paylaştı. 3 GB/32 GB ve 4 GB/64 GB olmak üzere iki farklı sürümle satışa çıkacak olan Redmi Note 6 Pro, 200 ile 250 Euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Redmi Note 6 Pro'dan ilk sızıntı geldi!

Bazı pazarlarda farklı fiyatlandırma ile de satışa sunulabilecek olan telefon, en az üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkarılacak.

Redmi Note 6 Pro hakkında sızan tüm bilgiler şimdilik bu kadar. Cihazın ekran özellikleri, işlemci, kamera ve pil gibi diğer detayları hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmuyor. Xiaomi, Redmi Note 5 serisinde yakaladığı başarıyı muhtemelen yeni Redmi Note 6 Pro ile de devam ettirmeyi düşünüyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!
FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Redmi Note 6 Pro Xiaomi

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump şimdi de Google'ı hedef gösterdi

Trump şimdi de Google'ı hedef gösterdi

Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!

Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!

FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!

FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.