Redmi Note 6 Pro iddialı geliyor

Redmi ailesinin yeni üyesi gündemden düşmek bilmiyor! Son günlerde Türkiye pazarına yaptığı girişle haber konusu olan ve Xiaomi Mi 8’in fiyatıyla hayli eleştiri toplayan Xiaomi, Note 6 Pro‘yu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor.

Modele ait detaylar ise her geçen gün daha da netleşiyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir canlı fotoğrafla birlikte özellikler yerine oturmuş oldu. Zira fotoğraf, telefonun dış unsurlarından çok üzerindeki yazılarla dikkat çekiyor.

Daha önceki sızıntılarla bu son fotoğrafı birleştirdiğimizde oldukça iddialı bir tablo bizi karşılıyor. 6.26 inç çentikli panel, Snapdragon 660 çipset, 12 + 5 MP arka; 20 + 2 MP ön kamera, 4000 mAh batarya, 3/4/6 GB RAM ve 32/64 GB dahili depolama bunlardan bazıları.

Akıllı telefonun en azından ilk aşamada sadece Hindistan’da piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Daha sonraki dönemde farklı pazarlarda yerini alır mı ilerleyen dönemde göreceğiz.

Güncelleme: İlerleyen saatlerde AnTuTu testinin yapıldığı oldukça detaylı bir canlı video da YouTube üzerinde yayınlandı.

Videoya hemen buradan ulaşabilirsiniz.



