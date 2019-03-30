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Redmi Note 7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 07:57 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni telefonu Redmi Note 7 Pro Türkiye fiyatı bugün belli oldu. Redmi Note 7 Pro Türkiye fiyatı ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. İşte Redmi Note 7 Pro özellikleri ve fiyatı!

Redmi Note 7 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu Redmi Note 7 Pro modeli, bugün Türkiye’de resmi olarak tanıtıldı. 6.3 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS ekran ile gelen bu telefonda Qualcomm’un Snapdragon 675 yonga seti yer alıyor.

Bu yonga seti 11nm üretim süreci ile üretilmesi ve 2 GHz hızında çalışan işlemcilere sahip olması ile üst düzey performans vadediyor.

Redmi Note 7 Pro‘nun 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimine sahip olan sürümünün fiyatı 1.999 TL ve 128 GB sürümünün fiyatı ise 2.349 TL olarak belirlendi. 29 Mart 2019 tarihinden itibaren Türkiye’de resmi olarak satılacak olan Redmi Note 7 Pro, çift kamera kurulumu ile geliyor.

Bu kameralar 48 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun ön bölümünde ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh bataryadan beslenen telefon, kutusundan Android 9.0 Pie üzerine inşa edilmiş MIUI 10 ile çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi redmi note akıllı telefon

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