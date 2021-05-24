Redmi Note 8 2021 sızdırıldı

Tweet, Redmi Note 8 2021’in ön tarafında bir damla çentikli ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, orijinal Redmi Note 8 ile aynı ekran tasarımını sergiliyor. Şirket, Note 8 2021’in arka görünümünü henüz açıklamadı. Bu yüzden orijinal versiyonu ile aynı arka tasarımı kullanmaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Xiaomi’nin Redmi Note 8 2021 cihazını Mayıs’ta mı yoksa Haziran’da mı duyuracağı da belli değil. Bununla birlikte, kesin görünen şey, şirketin diğer özelliklerini ortaya çıkarmak için daha fazla teaser yayınlamaya devam edeceği.
Son raporlar, M1908C3JGG model numarasına sahip Redmi Note 8 2021’in Bluetooth SIG ve FCC sertifikalarından çoktan geçtiğini ortaya çıkardı. Bu sertifikalar telefonun Bluetooth 5.2, MIUI 12.5 ve 4.000mAh pil gibi özelliklerle geleceğini ortaya koydu.
Cihaz hakkındaki iddialar, Redmi Note 8 2021'in FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği taşıyan bir LCD panele sahip olduğunu gösteriyor. Xiaomi'nin akılı telefonu MediaTek’in Helio G85 yonga seti ile birlikte 4 GB RAM ile desteklemesi bekleniyor.
Depolama kısmında 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçenekleri mevcut olabilir. Note 8 2021’in 48 megapiksel dörtlü arka kameralara sahip olması muhtemel. Telefonun büyük bataryası, 22.5W hızlı şarj ile birleştirilebilir. Note 8 2021’in yalnızca birkaç pazarda yer alması bekleniyor ve Hindistan bunlardan biri gibi görünmüyor.
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