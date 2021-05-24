Redmi Note 8 2021 sızdırıldı

Tweet, Redmi Note 8 2021’in ön tarafında bir damla çentikli ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, orijinal Redmi Note 8 ile aynı ekran tasarımını sergiliyor. Şirket, Note 8 2021’in arka görünümünü henüz açıklamadı. Bu yüzden orijinal versiyonu ile aynı arka tasarımı kullanmaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Xiaomi’nin Redmi Note 8 2021 cihazını Mayıs’ta mı yoksa Haziran’da mı duyuracağı da belli değil. Bununla birlikte, kesin görünen şey, şirketin diğer özelliklerini ortaya çıkarmak için daha fazla teaser yayınlamaya devam edeceği.

REDMI NOTE 8 2021 HANGİ ÖZELLİKLERLE GELECEK?

Son raporlar, M1908C3JGG model numarasına sahip Redmi Note 8 2021’in Bluetooth SIG ve FCC sertifikalarından çoktan geçtiğini ortaya çıkardı. Bu sertifikalar telefonun Bluetooth 5.2, MIUI 12.5 ve 4.000mAh pil gibi özelliklerle geleceğini ortaya koydu.

Cihaz hakkındaki iddialar, Redmi Note 8 2021'in FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği taşıyan bir LCD panele sahip olduğunu gösteriyor. Xiaomi'nin akılı telefonu MediaTek’in Helio G85 yonga seti ile birlikte 4 GB RAM ile desteklemesi bekleniyor.