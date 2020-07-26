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Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Xiaomi bugün Redmi Note 8 Pro için MIUI 12 güncellemesini OTA üzerinden indirime sundu. Peki, güncelleme Türkiye’ye geldi mi?

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin Türkiye’de en fazla tutan telefonu olan Redmi Note 8 Pro için MIUI 12 güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda Beta testlerine başlayan Xiaomi, MIUI 12‘yi bu kadar kısa süre içerisinde hazırlayıp indirime sunması ile büyük beğeni toplayacak diyebiliriz.

Yaklaşık olarak 660 MB büyüklüğünde olan bu güncelleme ile birlikte daha iyi karanlık tema deneyimi, daha akıcı bir arayüz, iOS‘ten aşina olduğumuz kontrol merkezi, gelişmiş kamera kontrolleri, yeni canlı duvar kağıtları ve daha fazlası kullanıcılara sunuluyor.

Türkiye’de de indirime sunulan bu güncellemenin kararlı sürüm olduğunu gönül rahatlığı ile güncelleyebileceğinizi belirtelim. Android 10 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş olan MIUI 12, bir önceki sürüme göre hem daha performanslı hem daha akıcı ve hem daha güvenli bir deneyim vadediyor.

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