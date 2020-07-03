Redmi Note 8 Pro için yeni güncelleme yayınlandı

OTA üzerinden sunulan bu güncelleme maalesef ki herkesin beklediği MIUI 12 güncellemesi değil. Henüz Note 8 Pro için kararlı sürümü çıkmayan MIUI 12 yerine bu sefer küçük çaplı hataların giderildiği bir güncelleme yayınlandı.

Yaklaşık olarak 315 MB büyüklüğündeki MIUI V11.0.5.0.QGGMIXM kod adlı güncelleme; SIM uyumluluk sorunlarını çözüyor. Çift uygulamaların konum hizmetlerini kullanamama sorunu ve acil durum aramalarının doğru çalışmama sorunu da bu güncelleme ile giderilen hatalar arasında yer alıyor.

2020’nin sonlarına doğru MIUI 12 güncellemesi ile tanışacak olan bu model, Android 11 güncellemesini de 2021 yılında alacak. Türkiye’de 2.800 TL bandında satılan telefon için hala taş gibi diyebiliriz. Eğer bir telefon satın almayı düşünüyorsanız bu modeli mutlaka değerlendirmeniz gerektiğini belirtelim.

REDMİ NOTE 8 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 6.53 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde Full HD+ ekran

• Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T 12nm yonga seti (2x 2.05GHz A76 + 6 x 2GHz A55)

• 800MHz Mali-G76 3EEMC4 GPU grafik birimi

• 6 GB LPPDDR4x RAM 64GB (UFS 2.1) depolama

• 6 GB / 8GB LPPDDR4x RAM 128GB (UFS 2.1) depolama

• 64 Megapiksel 1/1.72″ Samsung GW1 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü

• 20 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera

• Boyutlar: 161.37×76.4×8.79mm

• Ağırlık: 199.8 gram

• Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

• 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya

• Android 10 işletim sistemi

Cursed resmi fragmanı ile karşınızda

