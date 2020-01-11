Redmi Note 8 Pro için yeni renk seçeneği olan alacakaranlık turuncuyu duyurdu

Twilight Orange yani alacakaranlık turuncu olarak isimlendirilen bu model çok yakında satışa sunulacak.

6.53 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan bu telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T yonga setinden ve 6 GB RAM / 8 GB RAM‘den alıyor.

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64 Megapiksel 1/1.72″ Samsung GW1 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü arka kameraya sahip olan telefonun ön bölümünde ise 20 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Redmi Note 8 Pro teknik özellikleri



6.53 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde Full HD+ ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T 12nm yonga seti (2x 2.05GHz A76 + 6 x 2GHz A55)

800MHz Mali-G76 3EEMC4 GPU grafik birimi

6 GB LPPDDR4x RAM 64GB (UFS 2.1) depolama

6 GB / 8GB LPPDDR4x RAM 128GB (UFS 2.1) depolama

64 Megapiksel 1/1.72″ Samsung GW1 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü

20 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera

Boyutlar: 161.37×76.4×8.79mm

Ağırlık: 199.8 gram

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

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