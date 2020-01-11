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  4. Redmi Note 8 Pro için yeni renk seçeneği olan alacakaranlık turuncuyu duyurdu

Redmi Note 8 Pro için yeni renk seçeneği olan alacakaranlık turuncuyu duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, Google’ın yolundan gidiyor. Pixel 4 modelleri ile hayatımıza giren turuncuya yakın olan Coral rengin 2020’nin trendi olacak gibi görünüyor. Apple’ın iPhone 11 ile mercan olarak isimlendirdiği bu renk seçeneği bugün Redmi’nin üst segment telefonu olan Note 8 Pro’ya geldi.

Redmi Note 8 Pro için yeni renk seçeneği olan alacakaranlık turuncuyu duyurdu

Twilight Orange yani alacakaranlık turuncu olarak isimlendirilen bu model çok yakında satışa sunulacak.

6.53 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan bu telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T yonga setinden ve 6 GB RAM / 8 GB RAM‘den alıyor.
7.
64 Megapiksel 1/1.72″ Samsung GW1 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü arka kameraya sahip olan telefonun ön bölümünde ise 20 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Redmi Note 8 Pro teknik özellikleri

  • 6.53 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde Full HD+ ekran
  • Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G90T 12nm yonga seti (2x 2.05GHz A76 + 6 x 2GHz A55)
  • 800MHz Mali-G76 3EEMC4 GPU grafik birimi
  • 6 GB LPPDDR4x RAM 64GB (UFS 2.1) depolama
  • 6 GB / 8GB LPPDDR4x RAM 128GB (UFS 2.1) depolama
  • 64 Megapiksel 1/1.72″ Samsung GW1 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü
  • 20 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • Boyutlar: 161.37×76.4×8.79mm
  • Ağırlık: 199.8 gram
  • Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C
  • 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi

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Anahtar Kelimeler:
Redmi Note 8 Pro Xiaomi

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