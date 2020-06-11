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Redmi Note 8 Pro MIUI 12 güncellemesini almaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda yen arayüz güncellemesi olan MIUI 12‘yi duyurmuştu. Bir dizi telefona geleceği söylenen bu güncellemenin testleri ise hız kesmeden başlamıştı. İlk olarak tepe modellere gelen Beta sürümü bugün diğer modellere de gelmeye başladı.

Redmi Note 8 Pro MIUI 12 güncellemesini almaya başladı

Aktarılan bilgilere göre Redmi Note 8 Pro MIUI 12 güncellemesini almaya başladı.

Redmi Note 8 Pro‘nun yanında Redmi Note 7 ve Poco F1 modellerine de gelen bu güncelleme şimdilik Beta aşamasında olduğu için bir takım sorunları barındırıyor. Bu sorunlar arasında telefonun kitlenmesi gibi günlük kullanımı etkileyen sorunlar bulunuyor.

MIUI 12 BETA NASIL YÜKLENİR?

Türkiye’de de indirime sunulan MIUI 12 Beta sürümünü yüklemek için öncelikle buradaki formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Formu doldurmadan önce Telegram hesabı açıp buradan da Xiaomi’nin grubuna girmeniz gerektiğini belirtelim.

Formu doldurup Xiaomi’ye gönderdiğiniz zaman başvurunuz değerlendirilmeye alınacak. Olumlu cevap alırsanız size bir mail gönderilecek. Telefonunuzun Bootloader kilidini açtıktan sonra MIUI 12’yi yükleyebileceksiniz.

Bu beta sürümüne geçerken tüm verilerinizi kaybedeceğinizi belirtelim. MIUI 12’yi beğenmeyip bir önceki sürüme dönmek isterseniz ise yine telefonunuzu sıfırlayıp ROM. atmanız gerekiyor.

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