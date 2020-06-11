Aktarılan bilgilere göre Redmi Note 8 Pro MIUI 12 güncellemesini almaya başladı.

Redmi Note 8 Pro‘nun yanında Redmi Note 7 ve Poco F1 modellerine de gelen bu güncelleme şimdilik Beta aşamasında olduğu için bir takım sorunları barındırıyor. Bu sorunlar arasında telefonun kitlenmesi gibi günlük kullanımı etkileyen sorunlar bulunuyor.

MIUI 12 BETA NASIL YÜKLENİR?

Türkiye’de de indirime sunulan MIUI 12 Beta sürümünü yüklemek için öncelikle buradaki formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Formu doldurmadan önce Telegram hesabı açıp buradan da Xiaomi’nin grubuna girmeniz gerektiğini belirtelim.

Formu doldurup Xiaomi’ye gönderdiğiniz zaman başvurunuz değerlendirilmeye alınacak. Olumlu cevap alırsanız size bir mail gönderilecek. Telefonunuzun Bootloader kilidini açtıktan sonra MIUI 12’yi yükleyebileceksiniz.

Bu beta sürümüne geçerken tüm verilerinizi kaybedeceğinizi belirtelim. MIUI 12’yi beğenmeyip bir önceki sürüme dönmek isterseniz ise yine telefonunuzu sıfırlayıp ROM. atmanız gerekiyor.

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