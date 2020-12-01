HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Redmi Note 9 5G Çin dışına Redmi Note 9T olarak gelebilir!

Redmi Note 9 5G Çin dışına Redmi Note 9T olarak gelebilir!

01.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Redmi Note 9 5G Çin dışına Redmi Note 9T olarak gelebilir!

Xiaomi tabanlı Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G ile birlikte geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Şimdi ise Tayland'ın NBTC kayıtlarında Redmi Note 9T adıyla karşılaşıldı. Redmi Note 9T, Redmi Note 9 5G'nin global ismi olabilir.

Redmi Note 9 5G ailesi geçtiğimiz hafta kendisini gösterdi. Xiaomi'ye ait Redmi markasının ilk 5G akıllı telefonları Redmi Note 9 5G ve Note 9 Pro 5G böylece tanıtılmış oldu. Fakat telefonların satışı şimdilik Çin sınırlarında kaldı. Yani global satışlar başlamadı. Tayland'ın NBTC kayıtlarına yansıyan yeni bir Redmi modeli ise Redmi Note 9 5G'nin global pazara Redmi Note 9T adıyla gelebileceğine dair ipucu verdi.

REDMİ NOTE 9T NBTC KAYITLARINDA BELİRDİ

Redmi Note 9T NBTC kayıtlarında M2007J22G model numarasıyla göründü. Redmi Note 9 5G'nin model numarası ise M2007J22C'ydi. İşte bu benzerlik, Note 9T adının, Çin dışında satışa sunulacak Redmi Note 9 5G'nin adı olabileceğini düşündürdü. NBTC kayıtlarında telefonun özelliklerine dair ise herhangi bir bilgi yer almadı. Redmi Note 9 5G, eğer global olarak Redmi Note 9T adıyla gelecekse Türkiye'de de Note 9T adıyla satışa sunulabilir.

Redmi Note 9T

POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

MUHTEMEL REDMİ NOTE 9T ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9T, tıpkı Redmi Note 9 5G gibi 6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD delikli bir ekranla gelebilir. MediaTek Dimensity 800U işlemcisiyle gelmesi beklenen telefon, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunabilir. Android 10 tabanlı MIUI 12'den gücünü alacağı öngörülen Redmi Note 9T, kamera tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP kurulumuyla desteklenebilir. Son olarak telefonun 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile gelmesi muhtemel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Çinli üretici Apple'ı geride bıraktı!Çinli üretici Apple'ı geride bıraktı!
23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!23 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

WhatsApp özel duvar kağıdı özelliğini sonunda yayınladı!

WhatsApp özel duvar kağıdı özelliğini sonunda yayınladı!

Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ile ortaya çıktı, dudak uçuklattı!

Ortaya çıkan fiyatı dudak uçuklattı!

Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

Çinli üretici Apple'ı geride bıraktı!

POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

Türkiye'de de satılıyor! Yeni güncellemesi çıktı

İngiltere Huawei 5G cihazlarını yasaklamaya hazırlanıyor!

Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!

Apple iPhone'lara periskop lens getirebilir!

Apple'dan iPhone'lara 'sonunda geliyor' dedirten özellik!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.