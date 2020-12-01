Redmi Note 9 5G Çin dışına Redmi Note 9T olarak gelebilir!

Redmi Note 9 5G ailesi geçtiğimiz hafta kendisini gösterdi. Xiaomi'ye ait Redmi markasının ilk 5G akıllı telefonları Redmi Note 9 5G ve Note 9 Pro 5G böylece tanıtılmış oldu. Fakat telefonların satışı şimdilik Çin sınırlarında kaldı. Yani global satışlar başlamadı. Tayland'ın NBTC kayıtlarına yansıyan yeni bir Redmi modeli ise Redmi Note 9 5G'nin global pazara Redmi Note 9T adıyla gelebileceğine dair ipucu verdi.

REDMİ NOTE 9T NBTC KAYITLARINDA BELİRDİ

Redmi Note 9T NBTC kayıtlarında M2007J22G model numarasıyla göründü. Redmi Note 9 5G'nin model numarası ise M2007J22C'ydi. İşte bu benzerlik, Note 9T adının, Çin dışında satışa sunulacak Redmi Note 9 5G'nin adı olabileceğini düşündürdü. NBTC kayıtlarında telefonun özelliklerine dair ise herhangi bir bilgi yer almadı. Redmi Note 9 5G, eğer global olarak Redmi Note 9T adıyla gelecekse Türkiye'de de Note 9T adıyla satışa sunulabilir.

MUHTEMEL REDMİ NOTE 9T ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9T, tıpkı Redmi Note 9 5G gibi 6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD delikli bir ekranla gelebilir. MediaTek Dimensity 800U işlemcisiyle gelmesi beklenen telefon, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanı sunabilir. Android 10 tabanlı MIUI 12'den gücünü alacağı öngörülen Redmi Note 9T, kamera tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP kurulumuyla desteklenebilir. Son olarak telefonun 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile gelmesi muhtemel.

