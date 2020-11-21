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Redmi Note 9 için tarih verildi

21.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Redmi Note 9 için tarih verildi

Çin’e özel sürüm bakalım neler sunacak? İşte detaylar.

Xiaomi, Redmi Note 9 serisi akıllı telefonlarını Türkiye ve diğer bazı ülkelerde piyasaya sürmüş olsa da, şirket bugün 26 Kasım’da Çin’de yeni Redmi Note 9 serisi akıllı telefonları piyasaya süreceğini doğruladı. Bu yeni etkinlikte Note 9 4G, Note 9 5G ve Note 9 Pro 5G’nin tanıtılması bekleniyor.

Telefonların özellikleri geçtiğimiz günlerde TENAA listesinde zaten ortaya çıktı. Note 9 5G ve Note 9 Pro 5G akıllı telefonların Mi 10T Lite ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca Note 9 4G’nin bazı pazarlarda ise 24 Kasım’da POCO M3 olarak tanıtılacak.

Tasarımsal açıdan küçük farklılıklar ile gelecek ola yeni Note 9, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800U yonga setinden beslenecek. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefon kamerası ile de iddialı olacak. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel Samsung ISOCELL GM2 lensli f/1.79 diyaframlı ana kamera + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel 2cm macro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

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