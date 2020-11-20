HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

20.11.2020 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

Xiaomi tabanlı Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri ile Geekbench'te ortaya çıktı. Geekbench puanı da görünen Redmi Note 9 Pro 5G özellikleriyle ise birçok kişiyi şaşırtacak gibi.

Redmi Note 9 Pro 5G adı bizlere hiç de yabancı değil. Daha önce telefona dair birçok iddia ortaya çıkmıştı. O iddialar, Xiaomi tabanlı Redmi Note 9 Pro 5G'nin Xiaomi Mi 10T Lite modeli ile benzer bir yapıya sahip olacağını gösteriyordu. Xiaomi Mi 10T Lite ise geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve Xiaomi için fiyat/performans konusunda büyük önem arz eden serinin en önemli modeliydi. Mi 10T lite modeli ile Note 9 Pro 5G arasındaki bağ kurulmaya çalışırken, bugün çok ilginç bir sızıntı gün yüzüne çıktı. Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri ile Geekbench'te yakalandı.

REDMİ NOTE 9 PRO 5G ÖZELLİKLERİ İLE GEEKBENCH TESTİNDE

Geekbench puanı ile de karşımıza çıkan Redmi Note 9 Pro 5G, paylaşılan ekran görüntüsüne göre M2007J17C model numarasına sahip. Telefon Geekbench'ten tek çekirdek performansı ile 645 puan, çok çekirdek performansı ile 1963 puan almayı başarıyor. Bu puanın asıl nedeni ise Note 9 Pro 5G özellikleri için listelenen bilgilere göre Snapdragon 750G işlemcisi. Zira Snapdragon 750G işlemcisi ile geleceği görünen Note 9 Pro 5G'nin, ayrıca 8 GB RAM ile de destekleneceği fark ediliyor.

Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri

Yeni Xiaomi Redmi modelinin özellikleri netleştiYeni Xiaomi Redmi modelinin özellikleri netleşti

REDMİ NOTE 9 PRO 5G İÇİN SIZINTILAR NE DİYOR?

Note 9 Pro 5G özellikleri için Geekbench'ten alınan bilgiler bu şekildeyken, daha önceki sızıntılar Redmi Note 9 Pro 5G'nin muhtemel özelliklerine de ışık tutuyor. Bu bilgilere göre ise telefon 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek ve arka tarafında 108 MP'lik bir kameraya yer verecek. 4.820 mAh değerinde 33W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek bir pil Note 9 Pro 5G'de yerini alacak. Telefon Redmi Note 9 5G ile birlikte önümüzdeki günlerde tanıtılacak. En azından sızıntılardan elde edilen bilgiler bu yönde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Merak edilen özellik sonunda Türkiye'de!Merak edilen özellik sonunda Türkiye'de!
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Fortnite iOS'a Nvidia GeForce NOW ile geri dönebilir!

iPhone kullanıcılarına büyük müjde!

Twitter hikayeleri Fleets Türkiye'de kullanıma açıldı!

Merak edilen özellik sonunda Türkiye'de!

iOS 14.2.1 güncellemesi iPhone 12 için yayınlandı! İşte gelen yenilikler

Apple'dan iPhone'lara sınırlı güncelleme! İşte gelen yenilikler

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı: Finans dünyasında kaos yaratacaklar

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Apple açıkladı! App Store komisyonu düşüyor

Apple açıkladı! Oranlar düşüyor

123456 sevdası bitmiyor: İşte 2020'nin en kötü şifreleri!

2020'nin en kötü şifreleri açıklandı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.