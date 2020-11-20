Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri Geekbench'te görüntülendi

Redmi Note 9 Pro 5G adı bizlere hiç de yabancı değil. Daha önce telefona dair birçok iddia ortaya çıkmıştı. O iddialar, Xiaomi tabanlı Redmi Note 9 Pro 5G'nin Xiaomi Mi 10T Lite modeli ile benzer bir yapıya sahip olacağını gösteriyordu. Xiaomi Mi 10T Lite ise geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve Xiaomi için fiyat/performans konusunda büyük önem arz eden serinin en önemli modeliydi. Mi 10T lite modeli ile Note 9 Pro 5G arasındaki bağ kurulmaya çalışırken, bugün çok ilginç bir sızıntı gün yüzüne çıktı. Redmi Note 9 Pro 5G özellikleri ile Geekbench'te yakalandı.

REDMİ NOTE 9 PRO 5G ÖZELLİKLERİ İLE GEEKBENCH TESTİNDE

Geekbench puanı ile de karşımıza çıkan Redmi Note 9 Pro 5G, paylaşılan ekran görüntüsüne göre M2007J17C model numarasına sahip. Telefon Geekbench'ten tek çekirdek performansı ile 645 puan, çok çekirdek performansı ile 1963 puan almayı başarıyor. Bu puanın asıl nedeni ise Note 9 Pro 5G özellikleri için listelenen bilgilere göre Snapdragon 750G işlemcisi. Zira Snapdragon 750G işlemcisi ile geleceği görünen Note 9 Pro 5G'nin, ayrıca 8 GB RAM ile de destekleneceği fark ediliyor.