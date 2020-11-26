Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Redmi Note 9 5G serisi için beklenen müjde geçtiğimiz günlerde verilmişti aslında. Redmi, yaptığı poster paylaşımı ile Note 9 ailesinin 5G'li modellerini tanıtacağı tarihi açıklamış, ayrıca telefonların kamera tasarımlarına da ilk kez göstermişti. Posterin işaret ettiği tarih ise 26 Kasım, yani bugündü. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen etkinlikte Xiaomi tabanlı Redmi; Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G adında üç model ile birden sahne aldı.

REDMİ NOTE 9 5G ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 9 5G ile başlayalım. En büyük özelliğini adında taşıyan model, 5G desteğine sahip. 6,53 inçlik Full HD+ delikli bir ekran kullanan telefon, 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Parmak izi okuyucu Note 9 5G'nin yan tarafında bulunuyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 ile kutusundan çıkan telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Redmi Note 9 5G'nin arka tarafında 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü taşıyan bir kamera kurulumu yer alıyor. Ön kameranın ise 13 MP çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.