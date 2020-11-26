Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Redmi Note 9 5G serisi için beklenen müjde geçtiğimiz günlerde verilmişti aslında. Redmi, yaptığı poster paylaşımı ile Note 9 ailesinin 5G'li modellerini tanıtacağı tarihi açıklamış, ayrıca telefonların kamera tasarımlarına da ilk kez göstermişti. Posterin işaret ettiği tarih ise 26 Kasım, yani bugündü. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen etkinlikte Xiaomi tabanlı Redmi; Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G adında üç model ile birden sahne aldı.
Redmi Note 9 5G ile başlayalım. En büyük özelliğini adında taşıyan model, 5G desteğine sahip. 6,53 inçlik Full HD+ delikli bir ekran kullanan telefon, 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Parmak izi okuyucu Note 9 5G'nin yan tarafında bulunuyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 ile kutusundan çıkan telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Redmi Note 9 5G'nin arka tarafında 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik sensörü taşıyan bir kamera kurulumu yer alıyor. Ön kameranın ise 13 MP çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.
Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G'den biraz daha gelişmiş bir cihaz. Telefon 6,67 inçlik Full HD+ IPS bir ekrana sahip. Orta üst bölümünde 16 MP çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapan Note 9 Pro 5G'nin ekranının yenileme hızı ise 120 Hz. Telefon gücünü Snapdragon 750G işlemcisinden alırken, diğer tarafta bizleri 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı karşılamakta. Yine parmak izi okuyucusunu yan tarafında bulunduran Redmi Note 9 Pro 5G, 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.820 mAh değerinde bir batarya ile çalışıyor. Telefonun arka tarafında 108 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro, 2 MP derinlik kamerası bulunuyor.
Redmi Note 9 4G ise ailenin 5G desteği bulunmayan ancak buna rağmen yeniliklerden nasibini alan modeli. Telefon klasik Redmi Note 9'a ise pek benzemiyor. Uygun fiyatlı cihaz, ön tarafındaki 6,53 inçlik Full HD+ ekranında damla çentik sunuyor. Bu damla çentikte telefonun 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Telefonun teknik özellikler kısmında ise bizleri Snapdragon 662 işlemcisi, 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı karşılıyor. 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pil ile gelen Redmi Note 9 4G, arka tarafında ise 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik kamerası taşıyor.
Redmi Note 9 5G fiyatı da dahil olmak üzere Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G'nin fiyatları Redmi tarafından açıklandı. Buna göre fiyatlar şöyle:
Redmi Note 9 5G başlangıç fiyatı: Yaklaşık 197 dolar
Redmi Note 9 Pro 5G başlangıç fiyatı: Yaklaşık 243 dolar
Redmi Note 9 4G başlangıç fiyatı: Yaklaşık 151 dolar
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