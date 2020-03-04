Redmi Note 9 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Xiaomi Redmi Note 8 Pro dünya çapında ulaştığı yüksek satış rakamları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile yakaladığı bu başarıyı devam ettirmekte kararlı. Bu yüzden aylardır Redmi Note 9 Pro'nun üzerinde çalışan şirket, yeni Note 9 serisi için deyim yerindeyse ser verip sır vermiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen Çin'den gelen bir sızıntı Redmi Note 9 Pro'nun tasarımı hakkında fikir sahibi olmamıza fazlasıyla yetti.
Çinli bir sızıntı kaynağı bir akıllı telefonun fotoğrafını paylaştı. Kaynağa göre söz konusu fotoğraf Redmi Note 9 Pro'ya ait. Fotoğrafa baktığımızda Redmi Note 9 Pro'nun arka tasarımını görüyoruz. Huawei Mate 20 Pro gibi ortaya konumlandırılmış dörtlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Redmi Note 9 Pro'da kameraların hemen altında ise LED flaş bizi karşılıyor.
Bunun dışında arka tarafta herhangi bir parmak izi okuyucusu ise yer almıyor. Zaten olması sürpriz olurdu çünkü Redmi Note 9 Pro'da parmak izi okuyucusunun ekran altına alınacağı neredeyse kesin gibi.
Bu fotoğraf oldukça önemli. Zira, bu fotoğraf Redmi Note 9'un ilk fotoğrafı olma özelliğini taşıyor. Snapdragon 720G işlemcisiyle geleceği söylenen Redmi Note 9 Pro 12 Mart'ta Xiaomi tarafından yapılacak özel etkinlikte tanıtılacak.