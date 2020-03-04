Redmi Note 9 Pro kanlı canlı görüntülendi!

Xiaomi Redmi Note 8 Pro dünya çapında ulaştığı yüksek satış rakamları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile yakaladığı bu başarıyı devam ettirmekte kararlı. Bu yüzden aylardır Redmi Note 9 Pro'nun üzerinde çalışan şirket, yeni Note 9 serisi için deyim yerindeyse ser verip sır vermiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen Çin'den gelen bir sızıntı Redmi Note 9 Pro'nun tasarımı hakkında fikir sahibi olmamıza fazlasıyla yetti.

İŞTE REDMİ NOTE 9 PRO

Çinli bir sızıntı kaynağı bir akıllı telefonun fotoğrafını paylaştı. Kaynağa göre söz konusu fotoğraf Redmi Note 9 Pro'ya ait. Fotoğrafa baktığımızda Redmi Note 9 Pro'nun arka tasarımını görüyoruz. Huawei Mate 20 Pro gibi ortaya konumlandırılmış dörtlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Redmi Note 9 Pro'da kameraların hemen altında ise LED flaş bizi karşılıyor.

Bunun dışında arka tarafta herhangi bir parmak izi okuyucusu ise yer almıyor. Zaten olması sürpriz olurdu çünkü Redmi Note 9 Pro'da parmak izi okuyucusunun ekran altına alınacağı neredeyse kesin gibi.

REDMİ NOTe 9 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Bu fotoğraf oldukça önemli. Zira, bu fotoğraf Redmi Note 9'un ilk fotoğrafı olma özelliğini taşıyor. Snapdragon 720G işlemcisiyle geleceği söylenen Redmi Note 9 Pro 12 Mart'ta Xiaomi tarafından yapılacak özel etkinlikte tanıtılacak.

