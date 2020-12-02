Redmi Note 9 satışları için dikkat çeken paylaşım!

Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 4G geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Redmi'nin yeni nesil üç Redmi Note 9 modeli, birbirinden farklı özelliklere sahipti. Fakat telefonların satışları Çin içinde sınırlı kaldı. Yani Çin dışında yeni nesil Redmi Note 9 modellerinin satışı 'henüz' gerçekleşmedi. Redmi, satışların başlamasıyla birlikte üç telefon hakkında da dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

REDMİ NOTE 9 SATIŞLARI BARAJI AŞTI

Redmi'nin paylaşımına göre, Redmi Note 9 satışları Çin'de dikkat çekici bir rakama ulaştı. Yeni nesil telefonlar 1 Aralık günü birkaç saat içerisinde 300 binden fazla sipariş aldı. Yeni Redmi Note 9 serisi böylece 300 bin barajını geride bırakmış oldu. Redmi yaptığı paylaşımda Mi fanlarına teşekkür etti.

Redmi Note 9 5G fiyatları ise şöyle:

Redmi Note 9 5G başlangıç fiyatı: Yaklaşık 197 dolar

Redmi Note 9 Pro 5G başlangıç fiyatı: Yaklaşık 243 dolar

Redmi Note 9 4G başlangıç fiyatı: Yaklaşık 151 dolar

