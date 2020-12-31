Redmi Note 9T Geekbench testinde!

Redmi Note 9 ailesi oldukça genişledi. 4G'li Redmi Note 9 ailesini daha önceden tanıtan Redmi, geçtiğimiz ay ise Çin'de yaptığı etkinlikte Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G adından üç yeni akıllı telefon daha tanıttı. Bu akıllı telefonlar hem tasarımlarıyla, hem de 5G takısından da anlayacağınız üzere donanımlarıyla ilk Redmi Note 9 serisinden bir hayli farklıydı. Ancak telefonlar, Çin'de satışa sunulmuştu ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği büyük soru işaretiydi. Fakat Redmi, Redmi Note 9 4G'yi Redmi 9 Power adıyla Çin dışında, küresel pazara çıkardı ve böylece soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Şimdi ise yine küresel pazara sunulması beklenen model Çin'de Redmi Note 9 5G adıyla piyasaya sürülen ve Geekbench'te görülen Redmi Note 9T.

REDMİ NOTE 9T GEEKBENCH'TE ORTAYA ÇIKTI

Redmi Note 9T Geekbench'e M2007J22G model numarasına sahip bir cihaz olarak yansıdı. Geekbench sonuçlarına göre Redmi Note 9T tek çekirdekte 598 puan, çok çekirdekte ise 1.760 puan aldı. Bunun dışında telefonun özelliklerine dair birkaç bilgi de Geekbench'te görüldü. Buna bakılırsa Redmi Note 9T 4 GB RAM'e ve Android 10 işletim sistemine sahip olacak.