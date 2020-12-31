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Redmi Note 9T Geekbench testinde!

31.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Redmi Note 9T Geekbench testinde!

Redmi Note 9T Geekbench testinde göründü. Çin'de geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi Note 9 5G'nin aynı tasarıma sahip global versiyonu olması beklenen Redmi Note 9T özelliklerinden bazılarını da Geekbench'te sergiledi.

Redmi Note 9 ailesi oldukça genişledi. 4G'li Redmi Note 9 ailesini daha önceden tanıtan Redmi, geçtiğimiz ay ise Çin'de yaptığı etkinlikte Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ve Redmi Note 9 4G adından üç yeni akıllı telefon daha tanıttı. Bu akıllı telefonlar hem tasarımlarıyla, hem de 5G takısından da anlayacağınız üzere donanımlarıyla ilk Redmi Note 9 serisinden bir hayli farklıydı. Ancak telefonlar, Çin'de satışa sunulmuştu ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği büyük soru işaretiydi. Fakat Redmi, Redmi Note 9 4G'yi Redmi 9 Power adıyla Çin dışında, küresel pazara çıkardı ve böylece soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Şimdi ise yine küresel pazara sunulması beklenen model Çin'de Redmi Note 9 5G adıyla piyasaya sürülen ve Geekbench'te görülen Redmi Note 9T.

REDMİ NOTE 9T GEEKBENCH'TE ORTAYA ÇIKTI

Redmi Note 9T Geekbench'e M2007J22G model numarasına sahip bir cihaz olarak yansıdı. Geekbench sonuçlarına göre Redmi Note 9T tek çekirdekte 598 puan, çok çekirdekte ise 1.760 puan aldı. Bunun dışında telefonun özelliklerine dair birkaç bilgi de Geekbench'te görüldü. Buna bakılırsa Redmi Note 9T 4 GB RAM'e ve Android 10 işletim sistemine sahip olacak.

Redmi Note 9T Geekbench

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REDMİ NOTE 9T ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Redmi Note 9T'nin özellikleri aslında pek de sürpriz olmayacak. Zira telefon daha önce de söylediğimiz gibi Redmi Note 9 5G'nin aynısı olacak. Bu yüzden muhtemelen telefonda 6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran yer alacak ve MediaTek Dimensity 800U işlemcisi telefona güç verecek. Son olarak Redmi Note 9T'nin yeni yılın ilk ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.

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