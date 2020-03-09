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Redmi parmak izi teknolojisinde bir ilki başardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Xiaomi çatı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, bir video yayınladı. Redmi yayınladığı videoda Apple, Samsung gibi şirketlerin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni nesil LCD ekran altı parmak izi okuyucusunu tanıttı.

Ekran altı parmak izi okuyucusu hali hazırda birçok Android'li akıllı telefonda kullanılıyor. Fakat bu akıllı telefonların ekranlarının hepsi AMOLED olarak öne çıkıyor. Yani AMOLED ekran kullanmayan akıllı telefonlarda bu teknolojiyi kullanmak henüz mümkün değil. Bu da uygun fiyata akıllı telefon çıkartmak isteyen kullanıcıların elini zayıflatıyor. Zira AMOLED ekranlar, LCD ekranlara göre daha maliyetli. Bu durum karşısında firmalar Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak çözüm bulmaya çalışıyor. Bu firmalardan biri de Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'ydi. Birçok firmanın AR-Ge çalışması yaptığı bu konuda Redmi daha hızlı çıktı ve şirket kaynakları tarafından yayınlanan video ile ulaşılan nokta gözler önüne serildi.

İŞTE REDMİ'NİN LCD PARMAK İZİ SENSÖRÜ

Redmi yayınladığı video ile LCD ekranlar için hazırlanmış ekran altı parmak izi okuyucusu için hazır olduğunu gösterdi. Redmi'nin yeni teknolojisi videoda bir Redmi Note 8 üzerinde test ediliyor. Redmi'nin test ettiği teknoloji her ne kadar diğer parmak izi teknolojilerine göre yavaş çalışıyor olsa da gayet stabil çalışıyor.

REDMİ NOTE 9'DA KULLANILIR MI?

Görünen o ki Redmi LCD panellerin arka kısmındaki aydınlanmanın parmak izi sensörünü engellemesi sorununu atlatmış durumda. Önümüzdeki dönemde çıkacak uygun fiyatlı ve LCD ekrana sahip Redmi modellerinde bu yeni teknolojinin kullanılması bekleniyor. Kim bilir belki de bu teknolojinin kullanılacağı ilk Redmi telefon Redmi Note 9 olur...

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