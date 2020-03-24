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RedmiBook 14 Ryzen Edition geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 09:11 | Son Güncelleme

Redmi K30 Pro 24 Mart’ta Çin’de satışa sunulacak, ancak Xiaomi’nin duyurmayı planladığı tek ürün bu telefon olmayacak. Tipster Ishan Agarwal şirketin açılış etkinliği sırasında RedmiBook 14 Ryzen Edition, Mi Air Purifier F1 (akıllı hava temizleyici) ve Redmi x Keith Haring aksesuarının tanıtılacağını açıkladı.

RedmiBook 14 Ryzen Edition geliyor!

Bunlara ek olarak Redmi K30 Pro ve Zoom Edition modelleri için RAM ve Depolama seçeneklerini sızdırdı. Tipster Ishan Agarwal sayesinde etkinlikte RedmiBook 14 Ryzen Edition laptop bilgisayarın 16GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip yeni bir versiyonunun geleceğini öğreniyoruz.

REDMİ K30 PRO ÖZELLİKLERİ

Tipster Ishan Agarwal sayesinde öğrendiğimiz kadarıyla K30 Pro, biri 6GB RAM ve 128GB dahili depolama, diğeri 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip iki varyantta piyasaya sürülecek. Bu arada, K30 Pro Zoom Edition 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB modellerde satışa sunulacak.

REDMİBOOK 14 RYZEN EDİTİON HAKKINDA BİLİNENLER

Geçen yıl Xiaomi, AMD Ryzen 7 3700U işlemciye sahip RedmiBook 14 Ryzen Edition’ı geliştirmek için AMD ile işbirliği yaptı. Şirket, 8GB’a kadar RAM ve 512GB depolama alanına sahip RedmiBook 14 Ryzen Edition dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmüştü. Sızıntıya göre 24 Mart 2020 tarihinde Xiaomi laptop bilgisayarın 16GB RAM seçeneğine sahip yeni bir versiyonunu tanıtacak. Bildiğiniz gibi Xiaomi laptopun önceki versiyonunu Türkiye’de satışa sunmamıştı. Yeni versiyonun gelip gelmeyeceği hakkında da henüz net bir bilgi yok.

Etkinliğin asıl amacı elbette Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmak. Ancak Çinli firma bu organizasyona yeni şeyler sıkıştırmanın derdinde. Maalesef, şu an için Mi Air Purifier F1 hakkında detaylı bir bilgi mevcut değil. Daha önce firma Çin’de ve dünyanın diğer bölgelerinde değişik hava temizleme cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bakalım bu nasıl bir şey olacak.

Son olarak, şirket bilinmeyen bir ürün olan Redmi x Keith Haring’i açıklayacak. Bildiğimiz şey, bunun Amerikalı sanatçı Keith Haring’den esinlenilen bir aksesuarlar olacağı. Bu yüzden muhtemelen grafiti benzeri sanat eserleri olan telefon kılıflarının tanıtılmasını bekliyoruz.

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