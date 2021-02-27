RedmiBook Pro 14 ve 15 nihayet tanıtıldı

RedmiBook Pro 14 ve 15 hakkında muhtemelen bazı söylentiler duydunuz. Bunlar içerisinde en fazla ön plana çıkanı iş odaklı kullanıma uygun olmasıydı. Üretilen dizüstü bilgisayarlar genellikle gündelik hayat için tercih ediliyor. Fakat bu cihazlar çok daha üst düzey amaçlar için kullanılabiliyor.

Dünya devi olarak bilinen Xiaomi, yeni cihazlarında hem farklı özellikler hem de standartlar sundu. Hemen aşağıda sizler için özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgileri aktardık.

REDMIBOOKPRO ÖZELLİKLERİ NELER?

2 farklı model çıkarıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi 14 inç diğeri ise 15 inç oldu.

1.RedmiBook Pro 14 inç

İşlemci: Intel i5 / i7

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Ekran: 14 inç, 2,5K, 90 Hz

Ağırlık: 1,46 kg

Bu özellikler cihazda çok daha belirgin bir şekilde mevcut.

2. RedmiBook Pro 15 inç

İşlemci: Intel i5 / i7

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Ekran: 15 inç, 3,2K, 90 Hz

Ağırlık: 1,79 kg

Yeni model dizüstü bilgisayarlarda yer alan birçok özellik mevcut.

Cihazların fiyatları yeni özellikleri kadar ön plana çıktı. Buna göre 14 inç olan model 697 dolar ile satışa sunuldu. Fiyatı 929 dolara kadar değişebiliyor. Bir diğer model olan 15 inç ise 777 dolar fiyatı ile başlıyor. Üst sınır 976 dolar olarak belirlendi. Peki siz bu cihazın özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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