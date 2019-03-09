Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder'ın Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan P13 Lite, piyasaya sürüldü.

Akıllı telefon modelleri ve tabletleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan Reeder, Samsun'da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği Reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu olan "P13 Lite"ın piyasaya dağıtımına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, her yaştan ve her kesimden Türk insanını teknolojiyle buluşturmak için çalışan Reeder tarafından üretilen P13 Lite cep telefonunun Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz kasko hediyesiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, P13 Lite'ın 5.7 inçlik ekran, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama hafızası gibi özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Fiyat performans ürünü olan P13 Lite'ın Vatan Bilgisayar mağazalarından 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: