HABER

Reeder, ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı piyasaya sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı telefonu "P13 Lite" piyasaya sunuldu

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder'ın Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan P13 Lite, piyasaya sürüldü.

Akıllı telefon modelleri ve tabletleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan Reeder, Samsun'da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği Reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu olan "P13 Lite"ın piyasaya dağıtımına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, her yaştan ve her kesimden Türk insanını teknolojiyle buluşturmak için çalışan Reeder tarafından üretilen P13 Lite cep telefonunun Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz kasko hediyesiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, P13 Lite'ın 5.7 inçlik ekran, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama hafızası gibi özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Fiyat performans ürünü olan P13 Lite'ın Vatan Bilgisayar mağazalarından 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reeder P13 Lite, sahip olduğu donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. 1 GB RAM, 16 GB depolama, microSD bellek kartı desteği, 4.5G özelliği, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri bulunan telefon, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığı gibi uygun fiyatıyla da rahatlıkla erişilebiliyor. Telefonun arka yüzünde bulunan 8 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 0.3 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Geliştirilen bu ikinci kamera muhteşem portre fotoğrafları çekilmesini sağlıyor. Ana kamerası full HD video kayıt özelliği de sunan P13 Lite, sadece fotoğraf değil, video alanında iddiasını sürdürüyor. Bu kameraya ek olarak ön yüzde bulunan 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da öz çekim tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor."

P13 Lite'ın pil gücü sayesinde tüketicinin şarj sorunuyla uğraşmak zorunda kalmayacağı belirtilen açıklamada, "Telefonda bulunan ultra tasarruf modu ile pilin azaldığı acil durumlarda iletişim kesilmiyor ve pil ömrü birkaç saate kadar artırılabiliyor. Reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüz binlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri bulunan akıllı telefon günümüz teknolojilerinin hepsini destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Çavuşoğlu: PKK, CHP üzerinden kanallar açarak adamlarını yerleştirmeye çalışıyor (2)Çavuşoğlu: PKK, CHP üzerinden kanallar açarak adamlarını yerleştirmeye çalışıyor (2)
5. Bilgi Evleri Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu5. Bilgi Evleri Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
P13 Lite reeder Samsun Yerli akıllı cep telefonu

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.