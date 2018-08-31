Reeder, Samsun'da fabrika açtı

Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder, Samsun'da 180 kişinin istihdam edildiği fabrika açtı.

Organize Sanayi Sitesi'nde düzenlenen fabrikanın açılış töreninde konuşan Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, memleketi Samsun'a bu yatırımı yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Saral, bu fabrikanın açılmasıyla bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Benim bir hayalim var. Samsun'dan, değer yaratan Türkiye için gerçek değer yaratan dünyada kimsenin vazgeçemeyeceği bir mücadeleyi vermek. Bu mücadeleyi daha önce bu topraklarda yaşayan büyüklerimiz verdiler. Sigara üretirken tütün dizerken verdiler. Samsun markasıyla verdiler. Biz de şimdi Reeder markasıyla vereceğiz." dedi.

Saral, bu mücadeleyi verirken Turkcell'in her zaman kendisine destek olduğunu vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türkiye'nin yerli teknolojiyle neler yapabileceğini gösteren bir yatırımın açılışına katıldığını ifade etti.

Yatırımın başlangıç aşamasında olduğunu anlatan Terzioğlu, "Her şey böyle adım adım başlar. Önemli bir adım bu. Eğer bir şeyi yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız, yapamazsınız. Ama bazı insanlar var ki bir hayalin peşinden gidiyorlar. Yapabileceklerini düşünüyorlar ve neticede onu hayata geçiriyorlar. İnsanlara iş yaratıyorlar, bölgelere canlılık getiriyorlar verimlilik getiriyorlar, değer yaratıyorlar." dedi.