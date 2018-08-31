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Reeder, Samsun'da fabrika açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın Samsun'da açtığı fabrikada 180 kişi istihdam ediliyor

Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder, Samsun'da 180 kişinin istihdam edildiği fabrika açtı.

Organize Sanayi Sitesi'nde düzenlenen fabrikanın açılış töreninde konuşan Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, memleketi Samsun'a bu yatırımı yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Saral, bu fabrikanın açılmasıyla bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Benim bir hayalim var. Samsun'dan, değer yaratan Türkiye için gerçek değer yaratan dünyada kimsenin vazgeçemeyeceği bir mücadeleyi vermek. Bu mücadeleyi daha önce bu topraklarda yaşayan büyüklerimiz verdiler. Sigara üretirken tütün dizerken verdiler. Samsun markasıyla verdiler. Biz de şimdi Reeder markasıyla vereceğiz." dedi.

Saral, bu mücadeleyi verirken Turkcell'in her zaman kendisine destek olduğunu vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türkiye'nin yerli teknolojiyle neler yapabileceğini gösteren bir yatırımın açılışına katıldığını ifade etti.

Yatırımın başlangıç aşamasında olduğunu anlatan Terzioğlu, "Her şey böyle adım adım başlar. Önemli bir adım bu. Eğer bir şeyi yapamayacağınızı düşünüyorsanız haklısınız, yapamazsınız. Ama bazı insanlar var ki bir hayalin peşinden gidiyorlar. Yapabileceklerini düşünüyorlar ve neticede onu hayata geçiriyorlar. İnsanlara iş yaratıyorlar, bölgelere canlılık getiriyorlar verimlilik getiriyorlar, değer yaratıyorlar." dedi.

Terzioğlu, Reeder'ın hikayesinin Türkiye'nin teknoloji gelişiminde çok önemli bir anı olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir 10 sene sonra buraya geldiğimizde bambaşka bir fabrika göreceğiz. Bambaşka şeyler üretildiğini göreceğiz. Kim Türkiye'de değer yaratıyorsa, Türkiye'de istihdam yaratıyorsa, Türkiye'de vergisini ödüyorsa yerli ve millidir. Dünyanın her yerinden her türlü bilgiyi sünger gibi emmek ve o emdiğimiz bilgiyle yeni bilgiler üretmek değerler yaratmak zorundayız. Yerlileşme ve millileşme sürecinde yerli altyapı, yerli cihazlar ve dijital servisler olmazsa olmazlar."

Bundan 3,5 sene önce Turkcell olarak yola çıktıklarını ifade eden Terzioğlu, " 'Niye yapamayalım ki' dedik. Bize dediler ki 'yapılmışı var niye yapıyorsunuz?' 'Hayır' dedik, biz bunun yerlisini yapacağız. Datamızı Türkiye'de tutacağız, Türkiye'de işleyeceğiz, Türkiye'de servisleştireceğiz ve anlık mesajlaşma platformu Bip'i yaptık, müzik platformumuz Fizy'i yaptık, arama motorumuz Yaani'yi yaptık ve şimdi adım adım o dijital servislerin üzerinde çalışacak cihazları da hep birlikte iş ortaklarımızla beraber hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tüm dünyanın en gelişmiş mobil altyapısına sahip ülkelerden biri olduğunu ifade eden Terzioğlu, belediyelerle iş birliği içinde alt yapı çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler fabrikada incelemelerde bulundu.

Açılış törenine CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve davetliler katıldı.

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