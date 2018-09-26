Reel Sektör Faizlerin Düşmesini İstiyor

Bahçıvan, “Ekonomimiz adeta bir sırat köprüsünden geçerken ne yazık ki bankalarımız sanayicimizin içinden geçtiği süreci anlamamış gibi davranmakta. Ne yazık ki bazı bankalarımızın bu konuda hadlerini aşan bir tutum içerisinde olduklarını üzülerek söylemek durumundayız. Bankaların maliyet ve giderlerini dürüst çalışan firmalara yıkarak süreci kangren haline getirmesinin örnekleri çoğalıyor. Bugün mevduat faizleri %25 iken bazı üyelerimiz bunun neredeyse iki katı üzerinde kredi faizleri ile karşılaşıyor. Bankacılık sektörünün reel sektöre bakış açısını değiştirmesi ve objektif olması kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Temmuz ayında yayınladığı verilere göre, reel sektörün 114 milyar dolar dış borcunun dışında Türkiye’de yerleşik bankalara 1 trilyon 849 milyar Türk Lirası tutarında kredi borcu bulunuyor.

“Reel sektörü istismar etmeyen bir finansal sistem istiyoruz”

Bankaların “Sağlıklı çalışan sanayi kuruluşlarının bile kredilerinin geri çağrılması” gibi uygulamalara başvurmasını eleştiren İSO Başkanı’na göre, bankacılık sektörü istismarcılık yapıyor.

Bahçıvan,“Biz finansal istikrarı savunurken reel sektörü istismar etmeyen bir finansal sistem istiyoruz. Unutmayalım ki böyle dönemlerin en önemli hastalığı fırsatçılıktır. Sadece bu hastalıktan arınmış bir bankacılık sektörü ülke ekonomisine katkıda bulunabilir. Ülkemize bakacak olursak, finans dünyası ile reel sektör arasındaki ilişkiler; uzun yıllardan beri sanayicilerimizin nitelikli finansman ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır” dedi.

Adnan Bali: “Topladığımız kaynağın çok ötesinde kredi vermiş durumdayız”

Eleştirilere yanıt veren İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankacılık sektörünün de bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade etti.

Bali, “Topladığımız kaynağın çok ötesinde kredi vermiş durumdayız. Bu kriz ile sermaye yeterlilik rasyoları yüzde 13'lere indi. Bu ülke hem tasarruflarını artırabilmeli, hem de vadeleri uzatabilmelidir. Sermaye piyasaları derinleşemediği için bu rolü bankalar üstlenmeye çalışıyor. Ekonomiyi oluşturan üç unsur var. Bir, Reel sektör ile hane halkı; iki kamu; üç finans sektörü. 2001 krizinde kamu ve finans kesimi sorunluydu. Bugün ise kamu ve finans sektörü kuvvetli iken reel sektör ile hane halkı borçlu. Teşhisi doğru koymalıyız. İşin temelinde uluslararası siyasal mutabakatsızlıklar var. Sadece ekonomik nedenlerden kaynaklanmayan krizi sadece ekonomik tedbirlerle çözemezsiniz. Bölgede müttefiklik ilişkisinde olduğumuz ülkelerin politikaları Türkiye’nin ulusal çıkarları ile örtüşmüyor” dedi.