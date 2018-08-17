HABER

Reel sektör için yeni tedbir paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "Türkiye Bankalar Birliğinin tavsiyesiyle reel sektörümüzü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla devreye alıyoruz" - "Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak" - "Kur etkisiyle teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek" - "8 Ağustos'tan itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeniyle oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi'ne 'mücbir sebep' koduyla bildirilebilecek. Bu uygulama, firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkisini kırmak amacıyla başlattığı aksiyon planı çerçevesinde, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) tavsiyesiyle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla uygulamaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, kurum olarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomiyi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlatılan politikaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kurdaki yükseliş sonrası bankaları ve reel sektörü rahatlatmak için devreye alınan aksiyon planının uygulamasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda TBB'nin tavsiyesiyle özellikle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla devreye alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Belirlenen tedbirlere göre, her bir firmanın durumunun ayrı ayrı özenle değerlendirileceği ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı hareket edileceği vurgulanan açıklamada, önlemler şöyle sıralandı:

"Kredi kanalları açık tutulmaya, firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir. Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Yine kur etkisiyle teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek. 8 Ağustos'tan itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeniyle oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezine 'mücbir sebep' koduyla bildirilebilecek. Bu uygulama, firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek."

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
17 Ağustos Depremi'nde ölenler, mezarları başında dualarla anıldı17 Ağustos Depremi'nde ölenler, mezarları başında dualarla anıldı
İstanbul Valiliği'nde bayramlaşmaİstanbul Valiliği'nde bayramlaşma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka kredi Hazine ve Maliye Bakanlığı reel sektör Türkiye Bankalar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu beldenin belediye başkanı gözaltında!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu beldenin belediye başkanı gözaltında!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.