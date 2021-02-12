Reels üzerinden TikTok videoları yayınlanmayacak

Instagram, kendi hesabı aracılığıyla bir gönderide, kasım ayında tanıtılan bir bölüm olan Reels sekmesi üzerinden keşfedilmenin yeni yollarını paylaştı. Buna göre videolar Tiktok üzerinden değil, direkt Reels için planlanmış şekilde çekilecek. Platform videoların “eğlenceli” ve “ilham verici” olması gerektiğini hatırlattı. Videoların ayrıca dikey olarak çekilmeleri gerekiyor.

REELS ÖZELLİĞİ ARACILIĞIYLA TANITILAMAYACAKLAR

Instagram’ın istemediği şey ise kullanıcıların düşük çözünürlüklü, diğer platformlardan geri dönüştürülmüş kısa klipleri alarak Reels üzerinde yayınlamaları. Bu Reels uygulamasını özel bir uygulama olmaktan çıkartıyor. Bu tarz dönüştürülmüş videolar Reels özelliği aracılığıyla tanıtılmayacak. Ancak Profil sekmesinde bulunmaya devam edecekler. Ayrıca takipçilerin Feed’inde de görünecekler. Buna ek olarak sosyal medya içerik üreticileri, Instagram müzik kitaplığından veya Reels’da bulunan orijinal seslere bağlı kalmak zorunda.

Platform Reels’ı tek başına popüler hale getirmeyi hedefliyor. Bir Instagram sözcüsü, The Verge’e gönderdiği e-postada, “Reels sekmesi gibi yerlerde eğlenceli ve eğlenceli videolar önermek ve deneyimi kişiselleştirmek için Keşfet’ten öğrendiklerimizi geliştiriyoruz” dedi. “İnsanların bir videoyu eğlenceli bulup bulmayacağını ve bunu tavsiye edip etmememiz gerektiğini tahmin etmemize yardımcı olan sıralama sinyallerini kullanma konusunda daha iyi hale geliyoruz.”

