HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Reels üzerinden TikTok videoları yayınlanmayacak

Reels üzerinden TikTok videoları yayınlanmayacak

12.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Reels üzerinden TikTok videoları yayınlanmayacak

Instagram, influencer'ların ve içerik oluşturucuların hoşuna gitmeyecek bir karar verdi. Sosyal medya platformu, Reels üzerinden TikTok videolarını tanıtmayı bırakacağını duyurdu. 

Instagram, kendi hesabı aracılığıyla bir gönderide, kasım ayında tanıtılan bir bölüm olan Reels sekmesi üzerinden keşfedilmenin yeni yollarını paylaştı. Buna göre videolar Tiktok üzerinden değil, direkt Reels için planlanmış şekilde çekilecek. Platform videoların “eğlenceli” ve “ilham verici” olması gerektiğini hatırlattı. Videoların ayrıca dikey olarak çekilmeleri gerekiyor.

REELS ÖZELLİĞİ ARACILIĞIYLA TANITILAMAYACAKLAR

Instagram’ın istemediği şey ise kullanıcıların düşük çözünürlüklü, diğer platformlardan geri dönüştürülmüş kısa klipleri alarak Reels üzerinde yayınlamaları. Bu Reels uygulamasını özel bir uygulama olmaktan çıkartıyor. Bu tarz dönüştürülmüş videolar Reels özelliği aracılığıyla tanıtılmayacak. Ancak Profil sekmesinde bulunmaya devam edecekler. Ayrıca takipçilerin Feed’inde de görünecekler. Buna ek olarak sosyal medya içerik üreticileri, Instagram müzik kitaplığından veya Reels’da bulunan orijinal seslere bağlı kalmak zorunda.

Platform Reels’ı tek başına popüler hale getirmeyi hedefliyor. Bir Instagram sözcüsü, The Verge’e gönderdiği e-postada, “Reels sekmesi gibi yerlerde eğlenceli ve eğlenceli videolar önermek ve deneyimi kişiselleştirmek için Keşfet’ten öğrendiklerimizi geliştiriyoruz” dedi. “İnsanların bir videoyu eğlenceli bulup bulmayacağını ve bunu tavsiye edip etmememiz gerektiğini tahmin etmemize yardımcı olan sıralama sinyallerini kullanma konusunda daha iyi hale geliyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Xiaomi Redmi Note 10 onaylandıXiaomi Redmi Note 10 onaylandı
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Xiaomi Redmi Note 10 onaylandı

Xiaomi Redmi Note 10 onaylandı

Samsung Galaxy S21’i 12 gün su altında bıraktılar

Telefonu 12 gün suda bıraktılar! İşte sonuç

Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları düşecek mi?

Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları düşecek mi?

TikTok Joe Biden ile yeni bir sayfa açmak istiyor

TikTok Joe Biden ile yeni bir sayfa açmak istiyor

Sosyal medyada "oltalama saldırısı" tehlikesi! Sizin de başınıza gelebilir

Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Huawei Petal Search'e yeni eklenen önemli özellik: Yakınlarda

Huawei kullanıcılarına güzel haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.