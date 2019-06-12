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Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

Antalya’da 27’ncisi düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Bar Refaeli, Türk kadınını övdü.

Antalya’da 27’ncisi düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Bar Refaeli, Türk kadınını övdü. Refaeli, "Kıyafetleri, ojelerinden saçlarına kadar her şeyi ile güzel, kadınsı ve bakımlı" dedi.
Victoria’s Secret başka olmak üzere dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer alan ve kataloglarını süsleyen Bar Refaeli, Dosso Dossi Fashion Show’un baş mankeni oldu. Türkiye’nin en büyük moda şovu olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, 12 Haziran’da Antalya’da başladı. Dosso Dossi Fashion Show’da Anfaş Antalya Expo Center’da kurulan podyumda, Bar Refaeli’e Türk mankenler Özge Ulusoy ve Deniz Akkaya eşlik ederek podyuma çıktı. Kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen defilede yerli ve yabancı yaklaşık 100 manken yer aldı.
Defile sonrası Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile Refaeli kameralar karşısına geçti. Eraslan popüler mankenleri Türkiye’ye getirerek önemli defilelere imza attıklarını kaydetti. Refaeli’nin Türkiye’ye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eraslan, "Şahane bir sunum yaptı bugün" şeklinde konuştu.
Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Refaeli ise Türkiye’ye daha önce çok kez geldiğini ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Dosso Dossi’yi dünyadaki basın yansımalarından çok iyi bildiğini ifade eden Refaeli, "Çok eskiden bildiğim bir marka, gönül rahatlığıyla Türkiye’ye geldim. Büyük ve uzun bir podyumdu, herkesin çıkmak istediği bir yer. Çocuklar bölümü de çok tatlıydı. Bütününde çok eğlenceliydi" dedi.
Türk kadınlarını nasıl bulduğu sorulan Refaeli, kıyafetleri, ojelerinden saçlarına kadar her şeyi ile güzel, kadınsı ve bakımlı gördüğünü söyledi. Türk ünlülerinden birini tanıyıp tanımadığı sorusuna ise Nusret’in tuz dökme hareketini taklit eden Refaeli, gülüşmelere sebep oldu.
Refaeli, anne olduktan sonra podyumlara dönmesine ilişkin, "Benim için farklı bir tecrübe oldu. İşe gittiğimde yine kendimi bekar hissediyorum ama eve döndüğümde anne olarak, aile hayatının bana pozitif bir etkisi oldu" diye konuştu.

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"

Refaeli: "Türk kadınları çok güzel"
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